Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat luni, 16 februarie, că pachetul de solidaritate propus de PSD, estimat la aproximativ 3,2 miliarde de lei, va fi discutat cel mai probabil în următoarea ședință a coaliției de guvernare.

El a arătat că există deja o dezbatere publică pe acest subiect și că măsurile au fost anunțate încă dinainte de finalul anului trecut, în contextul înghețării punctului de pensie, situație care, în opinia sa, nu ar trebui să se repete în 2027.

Ministrul a explicat, într-o emisiune difuzată la Antena 3, că autoritățile trebuie să ofere compensații pensionarilor în paralel cu astfel de decizii și că sprijinul pentru copii reprezintă, de asemenea, o prioritate.

El a subliniat că aceste teme sunt de interes public și trebuie tratate cu responsabilitate, având în vedere impactul direct asupra categoriilor vulnerabile.

„Avem o discuţie publică despre subiectul ăsta. Eu am vorbit public, cu mult înainte de sfârşitul anului trecut, că, în paralel cu îngheţarea punctului de pensie, care nu trebuie să se mai întâmple în 2027, trebuie să venim cu o compensare pentru pensionari. La fel şi în legătură cu beneficiile pentru copii. Acestea sunt teme de interes public”, a transmis Florin Manole.

În ceea ce privește sursele de finanțare, Florin Manole a precizat că bugetul pe anul trecut a înregistrat creșteri la mai multe capitole, oferind ca exemplu colectarea suplimentară de aproximativ 12 miliarde de lei din TVA.

Potrivit acestuia, aceste venituri suplimentare creează premisele necesare pentru susținerea măsurilor sociale propuse.

Ministrul Muncii și-a exprimat convingerea că pachetul va fi aprobat, arătând că orice opoziție ar trebui să fie însoțită de argumente solide.

El a adăugat că nu se așteaptă ca premierul Ilie Bolojan să formuleze obiecții față de aceste măsuri și a subliniat că pentru PSD acest pachet reprezintă o prioritate majoră, de la care partidul nu intenționează să renunțe.

„Sunt sigur că acest pachet va fi aprobat. Oricine are altă părere trebuie să vină cu nişte contraargumente. Nu văd care ar fi contraargumentele şi nu îl bănuiesc pe Ilie Bolojan că va veni cu contraargumente la aceste teme. Pentru PSD este un pachet extrem de important de la care nu avem de gând să abdicăm”, a punctat Florin Manole.

Conform propunerii social-democraților, pensionarii ar urma să primească un sprijin financiar acordat în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, în valoare de 1.000 de lei, 800 de lei sau 600 de lei, în funcție de nivelul pensiei.

De asemenea, sunt prevăzute ajutoare pentru copiii cu dizabilități și pentru cei proveniți din familii monoparentale, cu sume cuprinse între 80 și 450 de lei, în funcție de situația fiecărui beneficiar.

În plus, pachetul include măsuri privind eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii, precum mamele, veteranii de război și beneficiarii venitului minim de incluziune, măsuri menite să reducă presiunea financiară asupra persoanelor vulnerabile.