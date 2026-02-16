În Cimitirul Mihai Bravu, Cimitirul Eternitatea și Cimitirul Bolovani, tariful anual pentru primul mormânt a crescut în 2026 de la 58 de lei pe an la 62 de lei pe an, ca urmare a actualizării cu rata inflației.

În aceste cimitire, concesionarea primului mormânt costă 62 de lei pe an, al doilea mormânt ajunge la 76 de lei pe an în cazul Mihai Bravu și Eternitatea și la 95 de lei pe an în cazul Bolovani, iar de la al treilea mormânt tariful este de 95 de lei pe an la Mihai Bravu și Eternitatea și de 98 de lei pe an la Bolovani.

În Cimitirul Viișoara, tariful pentru primul mormânt este de 95 de lei pe an în 2026, față de 89 de lei pe an în 2025. Pentru al doilea mormânt, tariful este de 108 lei pe an, iar de la al treilea mormânt se percepe 123 de lei pe an, scrie Observatorul Prahovean. Creșterile de 7,3% se aplică inclusiv pentru al doilea și al treilea mormânt.

Potrivit SGU Ploiești, anumite categorii de persoane beneficiază în continuare de gratuitate pentru primul mormânt. Protecția socială se acordă pensionarilor cu venituri mai mici decât salariul minim pe economie, persoanelor fără venituri și persoanelor care beneficiază de indemnizație de handicap. Gratuitatea se aplică exclusiv pentru primul mormânt.

În cazul beneficiarilor de protecție socială, tariful pentru al doilea mormânt este de 35 de lei pe an la Cimitirul Mihai Bravu și Eternitatea, de 43 de lei pe an la Bolovani și de 49 de lei pe an la Viișoara. Pentru al treilea mormânt, tarifele sunt de 95 de lei pe an la Mihai Bravu și Eternitatea, 98 de lei pe an la Bolovani și 123 de lei pe an la Viișoara.

Conform SGU, pentru un loc de clasă I, cu o suprafață de 9 metri pătrați sau mai mare, numărul de morminte se calculează prin împărțirea suprafeței concesionate la 4,5 metri pătrați, aceasta fiind suprafața standard a unui mormânt. Tariful pentru al doilea și al treilea mormânt concesionat sau moștenit este valabil numai în cadrul aceluiași cimitir. Reprezentanții SGU Ploiești au precizat că protecția socială a fost actualizată cu indicele de inflație al anului 2025, respectiv 7,3%.