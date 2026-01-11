Anul 2026 aduce majorări importante în sectorul serviciilor funerare, iar locuitorii mai multor orașe se confruntă cu tarife mai ridicate pentru înhumări, deshumări și utilizarea capelelor mortuare. În Sibiu, noile costuri au generat reacții diverse din partea comunității, mulți considerând scumpirile excesive.

Primăria Sibiu a anunțat că tarifele au fost ajustate în concordanță cu rata inflației.

Săpatul gropii va costa acum 585 de lei, față de 525 de lei în 2025, iar înhumarea peste un mormânt existent a fost majorată de la 560 la 625 de lei. Utilizarea capelei mortuare se scumpește de la 500 la 555 de lei pe zi, iar deshumarea osemintelor va fi tarifată cu 805 lei, față de 725 lei anterior.

Și serviciile de transport mortuar au fost revizuite. Transportul în interiorul orașului ajunge la 290 de lei, în timp ce deplasările în zonele limitrofe, până la 30 km, costă 585 de lei. Totodată, taxa anuală pentru întreținerea cimitirelor crește de la 18 la 20 de lei.

Agențiile propun trei tipuri principale de pachete. Pachetul Economic, destinat persoanelor cu venituri reduse, poate fi acoperit integral prin ajutorul de deces și, în unele cazuri, nu implică cheltuieli directe pentru familie.

Pachetul Standard, cel mai frecvent ales, are un cost între 3.500 și 6.000 de lei și include sicriul, transportul, pregătirea decedatului și actele necesare. Pentru cei care optează pentru servicii de lux, pachetul Premium poate ajunge între 10.000 și 15.000 de lei, incluzând sicrie de calitate superioară, aranjamente florale complexe și catering pentru ceremonia de condoleanțe.

Persoanele asigurate sau pensionarii pot primi peste 8.500 de lei, suficient pentru a acoperi un pachet de bază, în timp ce membrii de familie neasigurați beneficiază de aproximativ jumătate din această sumă, adică în jur de 4.260 de lei.

La nivelul cimitirelor administrate de primării, săpatul unei gropi pentru înhumarea unui adult este în jur de 980–1.000 de lei, în timp ce la cimitirele private costul poate urca până la 2.500–2.700 de lei.

Taxele pentru utilizarea capelei variază și ele: în unitățile de stat, întreținerea anuală a capelei pornește de la aproximativ 40 de lei pe lună, însă în cazul utilizării efective pentru înmormântare, tarifele în regim privat pot ajunge la aproximativ 400 de lei pe zi. În ceea ce privește întreținerea anuală a mormintelor, primăriile mențin un tarif de aproximativ 20 de lei pe an.