În România, pregătirea unui eveniment trist precum o înmormântare poate reprezenta un efort financiar important. Capital.ro a realizat un calcul complet al costurilor pentru anul 2026, oferind o imagine clară asupra tarifelor practicate pe piața locală, în funcție de tipul pachetului ales și de serviciile religioase.

Pachetele de înmormântare

Pentru cei care aleg un pachet economic, costurile se situează între 4.000 și 5.500 de lei. Acestea includ un sicriu din lemn de brad, o cruce, transportul defunctului la capelă sau biserică, pregătirea actelor necesare și produsele rituale de bază.

Un pachet standard pornește de la 6.500 de lei și poate ajunge până la 9.000 de lei. Pe lângă elementele de bază, acesta mai include un sicriu echipat complet, transportul către biserică și cimitir, precum și pachete alimentare pentru aproximativ 12 persoane.

Pachetele premium, dedicate celor care optează pentru servicii mai extinse, încep de la 10.000 de lei și pot depăși 22.000 de lei. Acestea oferă sicrie din lemn de stejar sau fag, aranjamente florale deosebite, catering extins și chiar limuzină pentru transport.

Servicii religioase și incinerarea

Costurile pentru serviciile religioase (preot, dascăl, clopotar) se adaugă separat și pot varia între 500 și 1.500 de lei, în funcție de parohie.

În cazul unei incinerări, tarifele sunt mai accesibile, situându-se între 6.000 și 7.500 de lei. Pachetul include sicriu de tranzit, urnă, taxa de crematoriu și transportul defunctului.

Pentru anul 2026, cuantumul exact al ajutorului de deces va fi stabilit prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Conform valorilor actuale din anul 2025, acesta este de 8.620 de lei pentru asigurați și pensionari și de 4.310 lei pentru membrii de familie neasigurați, cum ar fi soț, copil sau părinte. Suma se acordă unei singure persoane care poate dovedi că a suportat cheltuielile, pe baza actelor funerare și a documentelor de identitate.

Atenție! Valorile finale pentru 2026 vor fi publicate prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, de regulă la începutul anului.

Cine poate beneficia?

Asigurați, inclusiv cei aflați în concediu medical, și pensionari.

Membri de familie neasigurați (soț/soție, copii până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă urmează studii, sau persoane incapabile de muncă, indiferent de vârstă).

Acte necesare pentru solicitarea ajutorului de deces:

cerere (Anexa 11);

certificat de deces (original + copie);

acte de identitate ale solicitantului;

documente care atestă calitatea de rudă (dacă este cazul);

dovada suportării cheltuielilor funerare (facturi, chitanțe);

adeverință de studii sau medicală pentru copiii între 18-26 ani sau persoane inapte de muncă;

dovada calității de asigurat/pensionar (dacă este cazul);

extras de cont bancar.

Cererea se depune la casa locală de pensii pe raza unde locuia decedatul, în termen de 30 de zile de la deces.