Cosmin Costinel Zuleam, al treilea bărbat implicat în uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, a fost găsit și reținut în Indonezia. Pe numele lui exista un mandat de arestare pentru omor calificat și două jafuri grave, dar dispăruse din țară și nu mai fusese găsit până acum.

Zuleam a primit mai multe condamnări: pentru furt, complicitate la furt, două jafuri și pentru crimă. După ce toate pedepsele au fost adunate, el trebuie să stea 30 de ani în închisoare. Anchetatorii spun că el este cel care a plănuit uciderea omului de afaceri.

Poliția Română a anunțat că Zuleam a fost prins în urma colaborării cu autoritățile din Indonezia și cu alți parteneri internaționali.

„În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, Cosmin Costinel Zuleam, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia.”, a transmis, joi, Poliția Română.

Ceilalți doi bărbați implicați în crimă, Marian-Cristian Minae, zis „Puşcărie”, și Laurențiu Ghiță, ambii cu antecedente penale, au fost prinși mai devreme, unul în Scoția și celălalt în Irlanda de Nord. Ei au fost condamnați la închisoare pe viață.

Costinel Zuleam, unul dintre cei trei bărbați care l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Indonezia, iar autoritățile pregătesc aducerea lui în România. Familia victimei va primi despăgubiri civile consistente.

Mai exact, ancheta privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a avut un pas important înainte după ce Costinel Cosmin Zuleam, unul dintre cei trei care l-au ucis, a fost arestat în Indonezia. Bărbatul, condamnat în România la 30 de ani de închisoare, a fost găsit și reținut pe insula Bali, cu ajutorul autorităților române și indoneziene. Zuleam era căutat internațional după ce a fugit din România imediat după crimă. Se pare că și-a schimbat înfățișarea ca să nu fie recunoscut, dar autoritățile locale l-au prins totuși.

Acum, el este ținut de statul indonezian, iar o instanță de acolo va decide cum se va face extrădarea. După ce toate formalitățile legale se termină, Zuleam va fi adus în România să-și execute pedeapsa.

Crima s-a întâmplat în noiembrie 2023, în casa lui Adrian Kreiner din Sibiu. Cei trei atacatori au intrat în locuință, l-au legat și l-au bătut foarte grav. Victima a fost dusă la spital în stare critică și a murit din cauza rănilor.

În același dosar, ceilalți doi vinovați, Marian-Cristian Minae și Laurențiu Ghiță, au primit închisoare pe viață pentru omor calificat. Costinel Zuleam a fost condamnat la 30 de ani, pentru rolul său în crimă.

Pe lângă pedepsele cu închisoarea, judecătorii au stabilit și despăgubiri pentru cei afectați. Fiica lui Adrian Kreiner va primi 300.000 de euro pentru suferința provocată de crimă, iar fosta parteneră a victimei va primi 150.000 de euro. De asemenea, agresorii trebuie să plătească și daunele materiale, iar ceasurile furate în noaptea crimei vor fi returnate fiicei lui Kreiner.

Arestarea lui Costinel Zuleam în Indonezia este un pas important pentru încheierea cazului și aplicarea pedepselor stabilite în România. El va fi adus în țară după ce autoritățile din Indonezia își termină procedurile legale. Până atunci, Zuleam rămâne în custodia lor și va fi prezentat în fața instanței pentru a se decide următorii pași privind extrădarea.