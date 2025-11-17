După eliberarea din închisoare, Elena Udrea își petrece timpul alături de familie și apare în imagini relaxate în compania partenerului și a fiicei sale.

O fotografie realizată recent la o petrecere îi surprinde pe cei trei zâmbind, într-un moment de apropiere după perioada dificilă marcată de condamnarea din dosarul Gala Bute și de anii petrecuți în detenție.

Elena Udrea a fost prezentă la botezul fiului unor prieteni apropiați, unde a participat alături de fiica ei, Eva Maria, și de partenerul său, Adrian Alexandrov. După o perioadă lungă marcată de detenție și dificultăți juridice, Udrea pare să revină treptat la ritmul de viață pe care îl avea înainte, reluând prezența la evenimente și activități sociale.

La petrecere, atmosfera a fost plină de energie, iar Elena Udrea a fost surprinsă dansând pe ritmuri de manele împreună cu fiica sa, Eva (video mai jos). Înregistrările o arată într-o ipostază mult mai relaxată, contrastând vizibil cu tensiunile și problemele care i-au dominat ultimii ani.

Adrian Alexandrov a participat și el la eveniment, iar cei trei s-au pozat împreună pentru a marca momentul și a păstra amintirea unei seri perfecte.

Elena Udrea a executat trei ani și zece luni de închisoare și are de achitat peste nouă milioane de lei prejudiciu, iar după eliberare apare la diverse evenimente și petrece cât mai mult timp alături de familie.

Elena Udrea a fost prezentă și la o conferință organizată de deputata AUR Laura Gherasim, în Palatul Parlamentului. Evenimentul a avut ca temă drepturile deținuților, iar Udrea a transmis mai multe puncte de vedere legate de modul în care se acordă permisiile și de necesitatea unor alternative la pedepsele privative de libertate.

Ea a explicat că permisiile ar trebui să ajute la menținerea legăturii cu familia și a spus că modul în care acestea sunt acordate depinde de conducerea penitenciarelor și de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Udrea a afirmat că un procent foarte redus dintre deținute ar fi primit permisie, deși ar fi îndeplinit condițiile. În același context, a transmis că privarea de libertate ar trebui să fie ultima soluție, iar pedepsele alternative ar putea avea un rol important în procesul de reintegrare.

„Permisiile nu sunt un lux, sunt gândite ca o modalitate de a păstra legătura cu familia, iar legătura cu familia este considerată modalitatea cea mai sigură, cea mai puternică de a aduce la reabilitarea deținuților (…) Modul în care se acordă permise este la discreția conducerii penitenciarelor și a ANP-ului. În realitate, doar 1–2% din deținute au reușit să primească permisie, deși îndeplineau condițiile (…) Detenția trebuie să fie ultima soluție … ar trebui să se treacă la pedepse neprivative de libertate, pentru că s-a demonstrat că în detenție oamenii se profesionalizează în infracțiuni, iar reinserția lor este spre zero”, a spus Udrea, potrivit unui comunicat transmis de deputata Laura Gherasim.

Participarea Elenei Udrea la conferința dedicată drepturilor deținuților marchează și o implicare a fostului ministru în discuțiile privind sistemul penitenciar și cadrul legislativ care îl reglementează.