Deputatul PNL Raluca Turcan avertizează că o eventuală victorie a candidatului suveranist la Primăria Capitalei ar reprezenta, în opinia sa, „un fiasco politic, instituţional şi moral teribil” pentru România, având în vedere importanţa funcţiei de primar general, considerată a doua ca reprezentativitate după cea de preşedinte al ţării.

Ea consideră că partidele din coaliţia de guvernare ar fi trebuit să găsească formula unui candidat comun, pentru a evita fragmentarea voturilor și a limita ascensiunea extremiştilor în cursa pentru Bucureşti.

În cadrul unei intervenţii la Prima TV, Raluca Turcan a transmis că o victorie suveranistă în Capitală ar genera un semnal extrem de negativ la nivelul societăţii, deoarece ar putea valida discursuri pe care le-a catalogat drept bazate pe ură, învrăjbire şi negarea funcţionării instituțiilor statului.

Ea a adăugat că, din punct de vedere instituţional, o astfel de situaţie ar fi dăunătoare, invocând exemple din alte state europene, precum Olanda, unde formațiunile extremiste ar fi demonstrat, în opinia ei, că nu pot livra rezultate administrative, fiind ulterior sancționate sever la urne.

„Câştigarea alegerilor din Bucureşti de către suveranişti ar fi un fiasco politic, instituţional şi moral teribil. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în primul rând, primarul Bucureştiului este al doilea cel mai votat om şi ar fi un semnal negativ extrem de puternic, care după aceea ar putea să se ducă în întreaga societate că, totuşi, acest discurs de ură, de învrăjbire, de negare a tot ceea ce funcţionează în stat poate să producă rezultate. Instituţional ar fi un fiasco pentru că s-a demonstrat în alte ţări, mai experimentate democratic, cum este Olanda, că odată ajunşi la guvernare, extremiştii n-au livrat rezultate şi după aceea au fost sancţionaţi la vot şi au scăzut dramatic în alegeri. Deci pierdem inclusiv din perspectiva administrării celui mai mare oraş din ţară”, a afirmat Raluca Turcan în cadrul emisiunii „Insider politic”.

În ceea ce priveşte strategiile electorale ale coaliţiei, Raluca Turcan a reiterat că un candidat unic al PSD, PNL şi UDMR ar fi fost opţiunea ideală. Ea a explicat că, odată ce partidele intră în competiție unele cu altele, discursurile devin mai agresive, afectând coeziunea internă a coaliţiei şi capacitatea acesteia de a gestiona problemele de guvernare.

În plus, ea a insistat asupra riscului ca divizarea voturilor să ducă la creşterea ponderii partidelor extremiste în preferințele electorale. Deputatul liberal a afirmat că speră să nu se ajungă la un astfel de scenariu.

„Dacă exista cea mai mică şansă să avem un candidat comun, ar fi fost varianta ideală în coaliţia de guvernare. Să nu se canibalizeze cele trei partide care formează o coaliţie care guvernează tot ce se întâmplă în ţară. Pentru că evident în campanile electorale – şi nu e neapărat nevoie să avem campanii electorale pentru că avem oricum şi în afara lor – discursurile nu devin mai pătimaşe, mai agresive şi uzează foarte mult atmosfera dintr-o coaliţie care are provocarea rezolvării problemelor. Nu s-a putut lucrul acesta. Cu cât se sparg mai mult voturile, cu atât cresc şansele să existe un vot mai mare pentru extremişti. Sper să nu se ajungă acolo”, a completat Raluca Turcan.

O altă temă abordată a fost relaţia dintre PSD şi AUR în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Raluca Turcan a declarat că nu exclude posibilitatea unei înţelegeri tacite între cele două formaţiuni, în cadrul căreia AUR ar putea renunţa să îşi susţină propriul candidat, independenta Anca Alexandrescu, pentru a-l sprijini indirect pe candidatul PSD, Daniel Băluţă.

Turcan a invocat discuții cu diverse persoane care i-ar fi transmis că există riscul ca AUR să „aibă o datorie de plătit”, după ce ar fi fost sprijinit anterior de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. În acest context, Turcan a subliniat că ar fi regretabil ca formațiunea suveranistă să nu îşi susţină propriul candidat.

„Oamenii cu care eu am vorbit îmi spun că Ciprian Ciucu este cea mai bună variantă. Cifrele o arată, inclusiv rezultatul voturilor cu care el a ieşit primar (în Sectorul 6 – n.r.). La candidatul PSD mă îngrijorează un pic alt lucru. Sper ca cei de la AUR să n-aibă o datorie de plătit. Pentru că au fost, la un moment dat, sprijiniţi de Marcel Ciolacu, care a şi recunoscut public. Şi să nu-şi susţină, de fapt, cei de la AUR propriul candidat. Ar fi păcat să avem un blat. (…) Nu-l exclud. Nu-l exclud”, afirmă Turcan.

Întrebată dacă îl consideră pe Daniel Băluţă favorit în acest moment, Turcan a arătat că lupta electorală este încă deschisă și că șansele lui Ciucu ar putea creşte dacă bucureştenii vor avea acces la informaţii corecte, nemanipulate.