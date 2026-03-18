Deputata PNL Raluca Turcan susține că PSD a reușit ceea ce nu au putut realiza nici Liviu Dragnea, nici Viorica Dăncilă, menționând că partidul s-ar fi izolat politic, ar fi blocat bugetul și ar fi pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și a ajutoarelor sociale pentru milioane de români.

Ea a scris pe contul ei de Facebook că aceste acțiuni au avut efecte asupra dobânzilor, investițiilor autorităților locale și asupra funcționării educației, sănătății și a sistemului de ordine publică, subliniind că nota de plată pentru „jocurile politice iresponsabile” nu revine partidelor, ci cetățenilor.

Totodată, Raluca Turcan a afirmat că PSD a vizat o alianță cu AUR, dar în final a obținut doar izolarea și blocarea României.

„❗️Astăzi, în Parlament, PSD a reușit ceea ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă. S-au izolat politic, au blocat bugetul și au pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale pentru milioane de români. Au aruncat in aer dobânzile, investițiile autorităților locale, precum si funcționarea educației, sănătății și a sistemului de ordine publică. Când alegi să faci jocuri politice iresponsabile, nota de plată nu vine pentru partide, ci pentru oameni. Au vrut o alianță cu AUR. Au obținut, în schimb, izolarea și blocarea României”, este mesajul lui Turcan.

Șeful Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, deși discuțiile politice sunt normale, blocarea bugetului nu este acceptabilă. El a explicat că, fără adoptarea la timp a bugetului, statul funcționează cu „frâna trasă”, ceea ce duce la întârzieri, stoparea investițiilor, incapacitatea administrațiilor locale de a planifica și răspândirea incertitudinii în economie, cu efecte negative resimțite de cetățeni prin servicii publice mai slabe și lipsa predictibilității.

În același timp, Abrudean a avertizat că România riscă să piardă ritmul investițiilor din PNRR și să transmită un semnal greșit partenerilor externi și piețelor financiare. El a subliniat că țara traversează o perioadă complicată și nu își permite blocaje artificiale, insistând că este momentul pentru decizii responsabile, iar bugetul trebuie adoptat urgent.

„Discuțiile politice sunt normale. Blocarea bugetului nu este. Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcționeze cu frâna trasă: apar întârzieri, investițiile se opresc, administrațiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe și în lipsa predictibilității. În același timp, riscăm să pierdem ritmul investițiilor din PNRR și să transmitem un semnal greșit partenerilor externi și piețelor financiare. România traversează o perioadă complicată și nu își permite blocaje artificiale. Este momentul pentru decizii responsabile, nu pentru tactici politice. Bugetul trebuie adoptat urgent!”, a punctat Abrundean.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a afirmat că, în opinia sa, PSD a ajuns în propria capcană din cauza preocupării exclusiv pentru jocuri politice și imagine, fără să se preocupe de sursele de finanțare pentru proiectele propuse, ceea ce a condus la lipsa rezultatelor concrete pentru cetățeni. El a susținut că, atunci când votul contează cu adevărat, sprijinul promis de PSD dispare, iar strategia partidului se prăbușește.

Motreanu a mai declarat că PSD pune în pericol adoptarea bugetului de stat, cu consecințe grave pentru cetățeni și economie, riscând să compromită rezultatele obținute până acum prin măsurile guvernului condus de Ilie Bolojan, care au dus la scăderea deficitului bugetar. Blocarea bugetului de către PSD ar putea împiedica investițiile necesare dezvoltării economice, ar pune în pericol plata salariilor și pensiilor și ar afecta accesul României la fondurile europene.