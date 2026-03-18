Daniel Bran, preşedintele Asociaţiei pentru Medicamente Generice România (APMGR), a precizat că medicamentele ieftine cu preț fix nu mai acoperă costurile de producție afectate de inflație și de creșterea prețului energiei și vor dispărea treptat de pe piață.

„Ar trebui crescut preţul de 6-8 ori la unele medicamente foarte utilizate, cum este metforminul, sau de 4-5 ori la un antibiotic foarte utilizat, cum este amoxicilina”, a spus Bran, explicând că aceste creşteri vin din taxele legate de tratarea apelor uzate generate de consumul de medicamente. „Orice medicament care este administrat urmează apa uzată şi cineva trebuie să plătească pentru tratarea acesteia”, a precizat Bran, explicând că noile cerinţe obligă industria să suporte costurile epurării substanţelor farmaceutice ajunse în apă.

El a explicat că aceste taxe, aplicate producătorilor pentru fiecare medicament introdus pe piață, reprezintă principalul factor care ar putea determina majorări de preț.

„Aceste măsuri înseamnă taxe suplimentare pe care ar trebui să le plătească producătorii de medicamente pentru orice este pus pe piaţă”, a spus Bran.

Acesta a subliniat că problema este una de echilibru între obiectivele de mediu şi accesul la tratament.

„Trebuie să vedem cum implementăm normele de mediu, dar în acelaşi timp să păstrăm accesul pacienţilor la tratament”, a spus el, cerând ajutorul factorilor de decizie cu privire la implementarea noilor norme de mediu.

Daniel Bran a atras atenția asupra presiunii generate de creșterea costurilor de producție, în special a energiei și inflației, în contextul în care prețurile medicamentelor eliberate pe bază de prescripție sunt reglementate.

„Preţul medicamentelor cu prescripţie este fix, este minim european şi nu poate absorbi aceste costuri”, a spus Bran.

Daniel Bran a explicat că producătorii sunt afectați de creșterea costurilor pe întreg lanțul de producție. El a menționat că, deși prețul energiei și al componentelor, inclusiv al ambalajelor, crește constant, prețul medicamentelor rămâne neschimbat.

Bran a subliniat că situația are un impact major, având în vedere că medicamentele generice și biosimilare reprezintă aproximativ 70% din tratamentele prescrise, iar 90% dintre acestea costă sub 100 de lei.

El a reamintit că ultima ajustare a prețurilor a avut loc acum trei ani, cu o creștere de 14% pentru medicamentele de până la 25 de lei și de 7% pentru cele de până la 50 de lei, după care au urmat doi ani cu inflație de circa 10% fără alte corecții.

În aceste condiții, Bran a avertizat că anumite medicamente ar putea dispărea treptat de pe piață: „Medicamentele dispar lent, unul câte unul, iar când ne dăm seama, este prea târziu”.

Preşedintele APMGR a susţinut necesitatea unei intervenţii imediate.