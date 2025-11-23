Răspunsul avea să vină curând. Daniel Gorgan, cofondator și CTO MedRadar, se confrunta cu aceeași problemă și lucra deja la o soluție tehnică pentru localizarea medicamentelor. „Ne-am întâlnit, am discutat despre cum am putea să ajutăm pacienții cu această aplicație și astfel a început formal călătoria MedRadar”, spune Rădulescu. Deși pare un concept intuitiv, implementarea MedRadar a fost presărată cu obstacole. „Prima provocare a fost reticența farmaciilor de a oferi acces la datele privind stocurile, un subiect extrem de sensibil în România”, explică antreprenorul.

MedRadar a fost inclusă de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” 2025, iar în cadrul Galei din 19 noiembrie, a primit „Premiul pentru optimizarea accesului la medicamente disponibile în farmacii”. Cu această ocazie, Cristian Rădulescu, cofondatorul MedRadar, a oferit un interviu în care a venit cu mai multe detalii despre realizările din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cea mai mare provocare pe care ați întâmpinat-o în domeniul dvs. de activitate?

CRISTIAN RĂDULESCU: Mă voi rezuma la provocările întâlnite în cadrul dezvoltării aplicației MedRadar. Aș sublinia ca primă provocare faptul că farmaciile sunt, pe de o parte, reticente să ofere acces la datele privind stocurile, datorită subiectului extrem de sensibil în România. După depășirea acestei provocări, întâlnim a doua provocare tot în zona farmaciilor, reprezentată de dificultățile tehnice pe care acestea le întâmpină datorită dependenței de furnizorii de sisteme ERP, care de multe ori întârzie sau împiedică conectarea unei farmacii cu aplicația MedRadar.

Din păcate, cele două provocări menționate mai sus afectează direct pacienții, care ar putea avea o mai mare accesibilitate la medicație, iar farmaciile ar putea să fie prezente în mediul digital în același mod în care marile lanțuri de farmacii sunt prezente. Din punct de vedere al mediului general, cea mai mare provocare este generată de sistemul fiscal, care nu face mare diferență din punct de vedere al cerințelor între o companie start-up (precum MedRadar) și o companie multinațională.

C: Piața în care activați pare foarte concurențială. În context, care credeți că sunt avantajele ofertei dvs.?

CR: Într-adevăr, piața farmaceutică este extrem de concurențială, dar noi venim ca o soluție pentru pacienți în acest mediu. Ceea ce MedRadar oferă farmaciilor este posibilitatea să fie prezente în mediul digital printr-o aplicație utilizată de peste 35.000 utilizatori în acest moment, fără să facă investiții în tehnologie și, în acest fel, să ajungă să fie vizibile acestor utilizatori.

Pentru pacienți, avantajele utilizării aplicației MedRadar sunt clare și confirmate de feedback-urile primite de la ei. Aplicația MedRadar ajută pacienții să evite căutarea medicamentelor prescrise sau necesare prin deplasarea la multiple farmacii (în mediul rural, chiar vizitând mai multe localități până găsesc ceea ce caută).

C: Care este cel mai important proiect de care v-ați ocupat de-a lungul activității dvs.?

RD: Evident că cel mai important proiect de care ne-am ocupat până în acest moment este MedRadar.

Nu spunem acest lucru doar pentru că este proiectul nostru personal, ci datorită implicațiilor și beneficiilor pe care aplicația le aduce pacienților. Faptul că, în aproximativ un an, aplicația a fost descărcată și utilizată de mai mult de 35.000 utilizatori ne confirmă că soluția noastră este vitală pacienților și, de asemenea, le economisește acestora bani și timp.

CR: Este dificil să conduceți o asemenea afacere?

Nu aș spune că este dificil să conducem afacerea MedRadar datorită faptului că suntem la început. Cred că extrem de dificil este mediul fiscal și legislativ, care se modifică practic peste noapte, iar uneori bugetele și calculele făcute sunt afectate major de o nouă taxă introdusă sau o reglementare modificată fără perioadă de tranziție sau fără o consultare cu mediul economic reprezentativ.

O dificultate specifică este reprezentată de capabilitățile și calificările căutate pentru dezvoltarea noastră. Încă suntem în situația în care căutăm noi colegi care să dețină cunoștințe specifice și relevante pentru noi, iar acestea lipsesc.

C: Către ce credeți că se îndreaptă piața în care activați, în următorii, să zicem, 10 ani?

CR: Noi suntem din generația care a visat cu ochii deschiși și am fost influențați de filmele și cărțile SF, astfel încât viziunea noastră este că medicina și sănătatea vor fi digitale și disponibile tuturor. Planul de dezvoltare MedRadar pentru termen lung se îndreaptă în această direcție, iar peste 5 ani, cel mai probabil, MedRadar va evolua de la o aplicație care arată unde găsești medicamente la un companion personal de sănătate.

Ne dorim ca MedRadar să fie o platformă disponibilă la nivel european, o platformă care să fie conectată cu „wearables” (smartwatch, smartphone, monitor/pompă de insulină sau glicemie etc.). Noi vedem MedRadar ca un portal medical care să acționeze proactiv, dând informații și previziuni atât utilizatorului, cât și medicului său sau aparținătorilor.