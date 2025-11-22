„Conform OUG 92/2021, firmele trebuie să respecte principiile economiei circulare: prevenire, reutilizare, reciclare, să colecteze selectiv deșeurile, să aibă contracte cu colectori autorizați, să codifice corect deseurile și să întocmească evidența gestiunii lunare, raportând anual către autorități”, explică Daniela Dobre, CEO-ul Green Environment Support.

Pentru multe microîntreprinderi, însă, aceste obligații devin o povară administrativă greu de dus.

„De regulă, în companiile mici task-ul este atribuit unui angajat care nu are expertiză și nu cunoaște implicațiile legale. Lipsa unui specialist care să întocmească evidențele și a spațiilor de stocare conforme sunt principalele cauze pentru care companiile ajung să primească amenzi ce pornesc de la 40.000 lei”, spune Daniela Dobre.

România se află încă la începutul tranziției către o economie circulară. Deși Strategia Națională privind Economia Circulară a fost adoptată în 2022, iar planul de acțiune în 2023, datele Eurostat indică că țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale.

Totodată, un studiu publicat în Journal of Sustainable Business (Silvia Puiu & Milica Velickovic, iulie 2025) arată că antreprenorii care conduc IMM-uri sunt familiarizați cu principiile economiei circulare, însă se confruntă cu aceleași obstacole: resurse financiare insuficiente, birocrație și reticența consumatorilor de a plăti un preț mai ridicat pentru produse sustenabile.

„IMM-urile au o atitudine favorabilă față de sustenabilitate, dar activitățile lor rămân la nivel de planuri pe termen lung. Finanțarea și lipsa specialiștilor sunt principalele frâne ale tranziției”, notează autorii studiului.

Green Environment Support propune o soluție digitală: o aplicație concepută să ghideze antreprenorii pas cu pas prin întregul proces de raportare.

„Aplicația este o alternativă accesibilă pentru companiile mici si o solutie foarte buna pentru companiile mari cu multe puncte de lucru intrucat eficientizeaza aceasta activitate din punct de vedere operational cat si a necesarului de resurse umane. În varianta hibridă, include și consultanță, astfel încât fiecare client are un specialist alocat care îl asistă și în cazul unui control. Tot ce trebuie să facă utilizatorul este să introducă în platformă cantitățile de deșeuri generate și predate. Structura aplicației respectă exact formatul legislativ, deci datele pot fi exportate și prezentate autorităților fără risc de neconcordanță”, lămurește Daniela Dobre.

Prețul aplicației pornește de la 10 euro + TVA/lună per locație, iar economiile pot fi semnificative.

„În varianta hibridă, costurile scad cu aproximativ 40% față de externalizarea completă a serviciilor, iar în varianta de utilizare simplă, doar cu aplicația, reducerea ajunge la 85%”, arată Daniela Dobre.

Ea oferă și un exemplu concret din HoReCa: „Un lanț de restaurante care avea un responsabil intern de mediu, dar nu timpul necesar pentru completarea evidențelor, a implementat aplicația în toate locațiile. Fiecare punct de lucru introduce lunar datele, iar responsabilul central extrage raportarea anuală. În plus, au ales pachetul cu consultanță, ceea ce le asigură sprijin complet, nu doar în managementul deșeurilor, ci și pentru alte obligații de mediu. Costurile totale s-au redus la mai mult de jumătate.”

Platforma este concepută pentru a elimina riscurile birocratice. „În aplicație, utilizatorii pot genera, cu un singur click, evidența gestiunii deșeurilor la zi, exact în formatul solicitat de autorități. În cazul unui control, pot prezenta documentele instant. Pentru clienții din pachetul hibrid, echipa noastră oferă și asistență în timpul inspecțiilor”, explică Daniela Dobre.

Faptul că fișierele exportate respectă formatele oficiale face imposibilă contestarea lor: „Dacă datele lunare sunt introduse corect, raportarea este automat conformă. Practic, reducem marja de eroare umană la zero.”

Conform Eurostat, România produce în medie 107 kg de deșeuri la fiecare 1.000 de euro de PIB, mult peste media europeană de 65 kg. O parte semnificativă a acestor deșeuri nu este raportată, din cauza depozitelor ilegale și a lipsei evidenței la nivelul micilor operatori economici.

„Deși România generează mai multe deșeuri raportat la PIB decât media UE, reciclează de peste cinci ori mai puțin per locuitor.” Daniela Dobre atrage atenția că multe firme încă tratează superficial acest domeniu: „Trei motive ar trebui să schimbe perspectiva. Primul: riscul financiar. Amenzile încep de la 40.000 lei și pot ajunge la sute de mii. Al doilea: impactul asupra mediului: lipsa colectării selective duce la contaminarea deșeurilor reciclabile și la creșterea poluării. Iar al treilea: componenta economică. Gestionarea corectă a deșeurilor și reducerea cantităților pot aduce economii reale la nivel operațional.”

În prima lună de la lansare, aplicația a fost utilizată de aproximativ 10% dintre clienții existenți ai companiei, iar interesul continuă să crească.

„Antreprenorii realizează tot mai mult că digitalizarea procesului de conformare nu implică costuri suplimentare, ci oferă protecție reală împotriva sancțiunilor și simplifică birocrația”, explică Daniela Dobre.

Pentru microîntreprinderile care se ocupă singure de gestionarea aspectelor de mediu, o aplicație care pornește de la 10 euro pe lună poate face diferența între o firmă fără griji și una expusă riscului de sancțiuni.