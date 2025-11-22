Sofmedica, unul dintre cei mai importanți furnizori regionali de tehnologie medicală avansată, s-a numărat printre companiile incluse în ediția de anul acesta a „Top Performeri din sănătate”, ca urmare a rezultatelor remarcabile înregistrate. În cadrul interviului acordat revistei, Evangelos Kalamakis, managing director al companiei, a explicat care sunt, din perspectiva sa, principalele bariere cu care se confruntă instituțiile medicale din România în adopția inovațiilor medicale.

Capital: Care este, în opinia dvs., cea mai mare provocare cu care se confruntă sistemul de sănătate românesc în adopția noilor tehnologii medicale?

Evangelos Kalamakis: Astăzi, provocarea nu mai este tehnologică, ci structurală. Pentru ca inovația să schimbe cu adevărat sistemul de sănătate, este nevoie de viziune pe termen lung din partea autorităților. Prea des, deciziile se iau în orizontul unui an fiscal sau al unui proiect temporar, în timp ce progresul medical real are nevoie de continuitate, predictibilitate și coerență strategică. Această lipsă de perspectivă afectează și modul în care colectăm și folosim datele. Fără baze clinice solide, transparente și comparabile, este imposibil să măsurăm rezultatele reale și să luăm decizii bazate pe dovezi. Datele ar trebui tratate ca un activ strategic, nu ca un produs secundar.

C: Cât de importantă este în acest context partea de finanțare?

EK: La fel de importantă este tema rambursării. Atunci când inovația se mișcă mai repede decât sistemele care ar trebui să o sprijine, accesul devine inegal. Tehnologia ar trebui oferită în funcție de nevoia clinică, nu de capacitatea financiară. Recompensarea rezultatelor dovedite, și nu a simplului act procedural, ar crea un sistem mai echitabil și mai eficient pentru toți. Reglementările MDR și standardele ISO sunt pași necesari pentru asigurarea calității și siguranței, dar ele scot la iveală și un adevăr esențial: piața are nevoie de timp pentru a se adapta. Este un proces complex, dar benefic, pentru că stimulează transparența, etica și performanța. În realitate, toate provocările sunt interconectate, reglementare, date, rambursare și viziune. Doar o aliniere reală între autorități, parteneri privați și profesioniști din sănătate poate transforma inovația într-un model sustenabil și accesibil tuturor.

C: Există o diferență vizibilă între instituțiile de sănătate private și cele publice?

EK: Cei mai buni parteneri sunt cei care împărtășesc aceeași viziune: inovația trebuie să ajungă la pacient. Sunt profesioniști și instituții, publice sau private, care văd tehnologia nu ca pe o achiziție punctuală, ci ca pe o investiție în rezultate clinice durabile. Indiferent de statutul instituțional, ceea ce îi unește este angajamentul față de sustenabilitate, educație continuă și impactul măsurabil asupra calității îngrijirii medicale. Pentru noi, valoarea nu stă doar în tehnologie, ci în ecosistemul construit în jurul ei. Nu livrăm echipamente, ci dezvoltăm programe sustenabile, concepute să genereze impact financiar, clinic și social pe termen lung. Instalarea unei tehnologii într-un spital este doar începutul. Urmează formarea echipelor medicale, certificarea, crearea de trasee clinice și îmbunătățirea continuă a rezultatelor. Fiecare colaborare o privim ca pe un parteneriat de durată, mai aproape de o căsătorie decât de o nuntă. Astfel, inovația nu rămâne o promisiune, ci devine o realitate pentru pacienți, medici și sistemul de sănătate.

C: Cum se manifestă competiția pe piața în care activați?

EK: Competiția este firească și benefică. Piața europeană, inclusiv cea românească, este dinamică, deschisă și competitivă. Noi privim competiția ca pe un motor al progresului, nu ca pe o luptă. Ceea ce contează cu adevărat nu este cota de piață, ci numărul de pacienți care beneficiază de inovație. Scopul nostru nu este să ne comparăm cu ceilalți, ci să ne întrebăm constant: cum putem amplifica impactul pozitiv asupra medicilor, pacienților și întregului ecosistem medical? Succesul nu se măsoară doar în cifre, ci si în schimbarea reală pe care o producem în viețile oamenilor.

C: Cât de importantă a devenit, în prezent, componenta de digitalizare a actului medical?

EK: Tehnologiile noastre includ tot mai des, încă din faza de design, capacități de colectare și analiză a datelor. Astăzi, abilitatea de a transforma datele în decizii este o condiție fundamentală pentru un act medical performant. Digitalizarea aduce o dublă valoare: pe de o parte, optimizează resursele și eficientizează procesele, pe de altă parte, introduce o nouă dimensiune a transparenței, uneori inconfortabilă, dar indispensabilă pentru evoluție. La Sofmedica avem o viziune care ne definește: tehnologia este un instrument, dar datele sunt busola care îi ghidează utilizarea inteligentă.

C: Care considerați că sunt tendințele tehnologice care vor defini viitorul:

EK: Precizia va ghida medicina către tratamente hiper-personalizate, minim invazive, bazate pe date și inteligență artificială. Iar expansiunea va însemna democratizarea accesului la tehnologie: datele și AI vor amplifica capacitatea medicilor și a spitalelor, astfel încât inovația să nu mai fie concentrată doar în centrele de elită, ci răspândită la scară regională. Robotică, AI și ecosisteme digitale se vor integra tot mai strâns, transformând modul în care profesioniștii oferă îngrijiri: mai rapid, mai sigur și cu mai puține complicații.