Horaţiu Moldovan a precizat, joi seară, că lista medicamentelor gratuite şi compensate pentru pacienţii asiguraţi a fost extinsă, astfel că, începând cu 1 decembrie, aceştia vor putea beneficia de tratamente eficiente care includ zeci de molecule inovative. Noile includeri vizează pacienţii cu afecţiuni neurologice (inclusiv epilepsie la copii), miastenia gravis, boli endocrine şi metabolice, boli reumatologice şi pulmonare (BPOC şi astm bronşic), precum şi pe cei cu afecţiuni oncologice şi boli rare, cum ar fi acondroplazia.

De asemenea, şapte medicamente şi-au pierdut statutul de exclusivitate, ceea ce a permis apariţia versiunilor generice şi biosimilare. Potrivit declaraţiilor sale, acestea oferă aceeaşi eficienţă, însă costă în medie cu 35% mai puţin.

”În România, medicamentele generice ajung să acopere mai mult de jumătate din tratamentele efective (52,7%), dovadă că acestea sunt o soluţie eficientă pentru a folosi raţional banii din sistemul de sănătate şi pentru ca mai mulţi pacienţi să beneficieze de medicamente noi, sigure şi la preţuri accesibile. Datele CNAS arată că, în 2024, valoarea totală a medicamentelor gratuite şi compensate în România a ajuns la 23,6 miliarde lei, din care aproape 80% au fost medicamente inovative, iar aproximativ 20% generice şi biosimilare”, a adăugat şeful CNAS.

Dr. Horaţiu-Remus Moldovan a declarat că bugetul destinat medicamentelor în acest an depăşeşte 26,2 miliarde de lei, reprezentând peste o treime din bugetul CNAS. El a precizat că suma marchează o creştere de aproape 11% faţă de 2024 şi de aproape 88% comparativ cu 2021, evidenţiind atenţia constantă a CNAS pentru sănătatea publică.

Potrivit acestuia, prin colaborarea cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi prin decizii transparente bazate pe nevoile reale ale pacienţilor, se asigură accesul mai facil la tratamentele necesare. Dr. Moldovan a subliniat că măsurile de eficientizare implementate nu reprezintă austeritate, ci mecanisme menite să optimizeze cheltuielile publice în beneficiul pacienţilor.

”Vorbim despre o creştere cu aproape 11% faţă de 2024 şi cu aproape 88% faţă de 2021, o creştere substanţială, care reflectă preocuparea reală şi constantă a CNAS pentru sănătatea publică. Ca preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate am o mare mulţumire că, prin dialog cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, prin transparenţă şi decizii bazate pe nevoile reale ale pacienţilor, putem aduce tratamentul potrivit mai aproape de cei care au nevoie de el. Măsurile de eficientizare din Sănătate la care ne-am angajat împreună cu Ministerul Sănătăţii şi pe care le-am prezentat în vară de la pupitrul Guvernului nu înseamnă austeritate, ci crearea şi punerea în funcţiune a unor mecanisme care ne permit să menţinem controlul asupra cheltuielilor publice, optimizându-le în beneficiul pacienţilor”, a conchis dr. Horaţiu-Remus Moldovan.

Joi, Guvernul a decis să extindă lista medicamentelor compensate şi gratuite, adăugând 41 de noi produse, precum şi să mărească numărul afecţiunilor pentru care pot fi prescrise medicamentele deja incluse în listă.