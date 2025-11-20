Horațiu Moldovan a explicat că, după ce bugetul CNAS a crescut de la 75 de miliarde la 80 de miliarde de lei în acest an, mai sunt necesare încă 3 miliarde de lei pentru ca instituția să încheie 2025 fără datorii. Fondurile suplimentare sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu asistența medicală, inclusiv pentru spitale, medicamente și dispozitive medicale.

Oficialul a precizat că suma suplimentară necesară poate fi asigurată doar prin alocări de la bugetul de stat.

De asemenea, șeful CNAS a subliniat că măsurile din primul pachet fiscal-bugetar, deși nepopulare, au avut efecte pozitive, reechilibrând raportul între plătitorii și neplătitorii de contribuții.

”A fost o măsură nepopulară pe care Guvernul şi-a asumat-o, dar dacă nu se întâmpla lucrul acesta Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se prăbuşea în luna septembrie. Nu mai puteam să plătim medicamente, nu mai puteam să plătim spitalele pe spitalizare continuă, era o tragedie, iar prin acest echilibru reglementat în acea legislaţie la anul sperăm că va fi primul an în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea nevoie de influenţe salariale din bugetul de stat şi ne vom descurca, evident cu o cheltuire chibzuită, eficientă a fondului, fără suplimentare de la bugetul de stat, fără să tăiem de la medicamente, fără să tăiem de la servicii, dimpotrivă, vom creşte plata medicilor în ambulatoriul de specialitate, vom creşte numărul medicamentelor gratuite şi compensate”, a adăugat şeful CNAS.

Șeful CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat că platforma PIAS, utilizată de medici pentru interacțiunea cu instituția, va fi complet reconfigurată. El a precizat că utilizatorii platformei vor fi consultați înainte de implementarea modificărilor.

”Este cea mai mare platformă informatică din România şi este foarte veche. Dacă ar fi fost funcţională, dacă n-ar fi avut probleme, nu ne-am fi trezit nici noi, nici cei care au pus bazele, în urmă cu 2-3 ani, ale acestui proiect prin PNRR prin care vom redimensiona, vom reface din temelii această platformă, dacă ar fi fost funcţională, nimeni nu s-ar fi gândit să arunce pe geam 100 de milioane de euro din PNRR doar de dragul de a face ceva cu aceşti bani. E foarte veche, atât partea de hardware, adică echipamentele, calculatoarele, serverele, switch-urile, toate sunt foarte vechi şi se strică constant, zilnic se strică zeci sau chiar sute de piese din acest conglomerat absolut uriaş. Tocmai de aceea vom modifica complet tot ceea ce înseamnă partea hardware”, a anunţat Horaţiu Moldovan, miercuri seară, la Medika Tv.

El a menționat că întreaga componentă de echipamente și hardware a platformelor PIAS și SIUI este în curs de înlocuire, iar partea software va fi refăcută integral.

Horațiu Moldovan a explicat că, în prezent, atunci când se efectuează o interogare în platforma PIAS, informația trece prin aproximativ 420.000 de tabele, ceea ce face ca răspunsul să dureze minute în loc de milisecunde, mai ales când mii de utilizatori accesează simultan sistemul, generând blocaje fără a provoca însă un shutdown.

Acesta a precizat că noua versiune a platformei va elimina acest model monobloc, fiecare componentă urmând să funcționeze independent și interconectat, astfel încât timpul de răspuns să fie mult mai rapid. În plus, viitoarea platformă va include numeroase funcționalități noi, iar utilizatorii vor fi consultați pentru a-și exprima opiniile privind modul în care acestea vor fi implementate.