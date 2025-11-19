Potrivit explicațiilor oferite de Horațiu Moldovan, noile reguli vizează stimularea colaborării între unitățile sanitare publice, prin formarea de consorții care să asigure servicii medicale în mod complementar și să optimizeze gestionarea resurselor financiare și materiale. Această abordare ar urma să reducă cheltuielile unităților sanitare și să permită folosirea mai eficientă a fondurilor disponibile.

Ideea principală este ca spitalele aflate în proximitate să colaboreze, evitând suprapunerea serviciilor și redistribuind personalul medical. Moldovan a explicat că două unități care asigură aceeași linie de gardă, de exemplu în Ginecologie, pot împărți sarcinile astfel încât fiecare să funcționeze complementar. Astfel, medicii care asigură garda într-un spital pot fi preluați de celălalt, iar resursele financiare și materiale pot fi folosite mai eficient.

„Prin aceste mecanisme financiare noi vrem să stimulăm spitalele să se asocieze în consorţii de furnizare de servicii medicale”, a declarat Horaţiu Moldovan, miercuri seară, la Medika TV.

Un alt beneficiu al consorțiilor constă în centralizarea achizițiilor. În loc să realizeze comenzi separate și fragmentate, spitalele asociate ar putea cumpăra materiale și echipamente în cantități mai mari, ceea ce ar conduce la prețuri mai avantajoase și la o reducere a costurilor administrative. Această strategie de achiziții comune este văzută ca un mecanism prin care unitățile sanitare pot obține economii substanțiale fără a afecta calitatea serviciilor oferite pacienților.

Mai mult, noul model urmărește creșterea capacității de tratare a pacienților. Prin reducerea cheltuielilor și optimizarea personalului și a resurselor, spitalele vor putea să acorde asistență medicală unui număr mai mare de persoane cu același buget. Autoritățile consideră că această măsură nu doar că eficientizează sistemul medical, dar și crește accesul pacienților la servicii de calitate.

„Asta înseamnă că vom putea trata mai mulţi pacienţi cu aceiaşi bani”, a conchis şeful CNAS.

În același timp, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat și că platforma actuală a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem nou, conceput pentru a fi mai sigur, mai modern și mai ușor de utilizat.