Consiliul Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România a transmis că va analiza vineri situația care a dus la moartea copilului în timpul unei intervenții stomatologice într-o clinică din Capitală.

Potrivit comunicării, cazul este considerat unul deosebit de grav și necesită verificări amănunțite. Instituția va discuta consecințele incidentului și modul în care pot fi îmbunătățite procedurile medicale.

„În urma tragediei în care un copil de doi ani şi-a pierdut viaţa în timpul unei intervenţii medicale într-o clinică stomatologică din Capitală, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România va analiza această situaţie deosebit de gravă şi consecinţele acesteia”, informează Consiliul într-un comunicat transmis marți.

În cadrul reuniunii, Consiliul Național urmează să adopte și o declarație oficială. Documentul va reafirma angajamentul pentru protejarea pacienților pediatrici și pentru colaborarea cu autoritățile. Colegiul spune că vrea un cadru legislativ mai clar, modern și previzibil, care să asigure o practică medicală sigură în situațiile care implică sedare profundă.

Instituția a transmis că se implică în clarificarea circumstanțelor și colaborează cu toate autoritățile competente. Reprezentanții au spus că acționează cu transparență și cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Ei au subliniat că sistemul medical privat a asigurat accesul la servicii stomatologice în condițiile unui deficit de finanțare în sistemul public, iar acest lucru arată nevoia unei colaborări stabile între toate structurile din sănătate.

Florin Lăzărescu, președintele CMSR, a transmis că tragedia obligă la acțiune și la cooperare cu instituțiile statului pentru îmbunătățirea siguranței medicale. El a spus că, până la clarificarea completă a circumstanțelor, ancheta judiciară și investigațiile disciplinare vor continua în paralel. În opinia sa, un astfel de caz arată necesitatea unui sistem mai sigur pentru copii, construit prin efort comun între mediul medical privat și autorități.