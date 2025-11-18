Ședință extraordinară după tragedia din București
Consiliul Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România a transmis că va analiza vineri situația care a dus la moartea copilului în timpul unei intervenții stomatologice într-o clinică din Capitală.
Potrivit comunicării, cazul este considerat unul deosebit de grav și necesită verificări amănunțite. Instituția va discuta consecințele incidentului și modul în care pot fi îmbunătățite procedurile medicale.
„În urma tragediei în care un copil de doi ani şi-a pierdut viaţa în timpul unei intervenţii medicale într-o clinică stomatologică din Capitală, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România va analiza această situaţie deosebit de gravă şi consecinţele acesteia”, informează Consiliul într-un comunicat transmis marți.
În cadrul reuniunii, Consiliul Național urmează să adopte și o declarație oficială. Documentul va reafirma angajamentul pentru protejarea pacienților pediatrici și pentru colaborarea cu autoritățile. Colegiul spune că vrea un cadru legislativ mai clar, modern și previzibil, care să asigure o practică medicală sigură în situațiile care implică sedare profundă.
Colegiul afirmă că va participa la clarificarea cazului
Instituția a transmis că se implică în clarificarea circumstanțelor și colaborează cu toate autoritățile competente. Reprezentanții au spus că acționează cu transparență și cu respectarea prezumției de nevinovăție.
Ei au subliniat că sistemul medical privat a asigurat accesul la servicii stomatologice în condițiile unui deficit de finanțare în sistemul public, iar acest lucru arată nevoia unei colaborări stabile între toate structurile din sănătate.
Florin Lăzărescu, președintele CMSR, a transmis că tragedia obligă la acțiune și la cooperare cu instituțiile statului pentru îmbunătățirea siguranței medicale. El a spus că, până la clarificarea completă a circumstanțelor, ancheta judiciară și investigațiile disciplinare vor continua în paralel. În opinia sa, un astfel de caz arată necesitatea unui sistem mai sigur pentru copii, construit prin efort comun între mediul medical privat și autorități.
„CMSR este profund implicat în clarificarea acestui caz şi colaborează cu toate instituţiile responsabile, în spiritul transparenţei şi cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie. (…) În ultimii 35 de ani, rezilienţa sistemului de sănătate privat a contribuit în mod constant la asigurarea accesului pacienţilor la servicii medicale de calitate, în condiţiile unei implicări insuficiente ale statului şi ale unui deficit cronic de finanţare în sistemul public. Acest rol al mediului privat, unde 9 din 10 medici stomatologi îşi tratează pacienţii, evidenţiază necesitatea unei colaborări reale şi constructive între toate componentele sistemului de sănătate. Până la clarificarea tuturor împrejurărilor şi identificarea exactă a responsabilităţilor, atât prin ancheta judiciară, cât şi prin cercetările disciplinare demarate la nivelul colegiilor profesionale ale medicilor generalişti şi respectiv stomatologi, această tragedie ne obligă să acţionăm, în cooperare cu autorităţile competente şi să lucrăm împreună pentru un sistem de sănătate sigur pentru toţi copiii din România”, a declarat preşedintele CMSR, Florin Lăzărescu, citat în comunicat.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.