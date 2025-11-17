Inspecția Sanitară de Stat a finalizat verificările la clinica de stomatologie în care, pe 13 noiembrie 2025, o fetiță de 2 ani și-a pierdut viața în urma unei proceduri cu anestezie. Ancheta a scos la iveală mai multe nereguli de natură administrativă, printre care funcționarea unor cabinete situate la parterul clădirii fără autorizația sanitară necesară.

Ca urmare a constatărilor, activitatea medicală a fost suspendată, iar clinica a primit sancțiuni contravenționale în valoare totală de 100.000 de lei. Raportul întocmit de Inspecția Sanitară de Stat a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru continuarea procedurilor legale.

Ministerul Sănătății a reafirmat angajamentul pentru respectarea legii și colaborarea completă cu autoritățile competente, precizând că, din cauza anchetei penale în desfășurare, nu pot fi furnizate alte informații suplimentare.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare. Ca urmare a abaterilor identificate activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei” se arată într-un comunicat al ministerului Sănătății.

O fetiță de doi ani a decedat la sfârșitul săptămânii trecute în timpul unei proceduri stomatologice la o clinică din București, după ce a fost sedată pentru intervenție. Incidentul este acum investigat de procurori.

Potrivit informațiilor preliminare rezultate din autopsie, decesul a survenit pe fondul unei afecțiuni cronice complexe pe care copila o avea anterior intervenției. Inițial, cazul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub formă de urmărire penală „in rem” pentru ucidere din culpă. Ulterior, ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Tatăl minorei a declarat că mama fetiței a semnalat medicului stomatolog că unele analize ale copilului indicau valori în afara limitelor normale, dar medicul a insistat să continue procedura.