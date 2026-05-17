Mersul la stomatolog în România este considerabil mai accesibil comparativ cu statele dezvoltate din Europa de Vest, însă pentru veniturile locale tratamentele dentare rămân costisitoare. În marile orașe, tarifele au crescut constant în ultimii ani din cauza scumpirii materialelor, a echipamentelor importate și a costurilor tot mai mari cu personalul medical specializat.

În prezent, o simplă consultație într-o clinică privată din București sau Cluj poate costa între 150 și 250 de lei, în timp ce o plombă fotopolimerizabilă ajunge la 200 – 350 de lei, în funcție de dimensiunea cavității și de materialele utilizate. Pentru mulți pacienți, problemele apar însă în cazul tratamentelor complexe, unde costurile cresc rapid.

Tratamentul de canal, una dintre cele mai frecvente intervenții necesare înaintea unei coroane dentare, poate costa între 300 și 500 de lei pentru fiecare canal tratat. În cazul molarilor, unde există mai multe canale, factura finală poate depăși cu ușurință 1.500 de lei.

Diferențele devin și mai evidente în cazul implanturilor și al lucrărilor protetice premium. O coroană din zirconiu costă în medie între 1.500 și 1.800 de lei, iar un implant dentar poate varia între 2.400 și 4.700 de lei doar pentru șurubul implantului, fără intervențiile suplimentare sau coroana finală.

Tabel comparativ. Tarife medii pentru tratamente stomatologice în România:

Tip tratament Preț mediu în România Consultație simplă 150 – 250 RON Obturație (plombă) 200 – 350 RON Tratament de canal 300 – 500 RON/canal Coroană zirconiu 1.500 – 1.800 RON Implant dentar (șurub) 2.400 – 4.700 RON

Pentru o familie cu venituri medii, un plan complet de tratament poate deveni o presiune financiară serioasă. O reconstrucție dentară complexă, cu mai multe implanturi și coroane, poate ajunge la echivalentul a 26.000 – 52.000 de lei în clinicile premium din România, sumă care depășește posibilitățile multor pacienți.

Prețurile practicate de un stomatolog în România sunt cu aproximativ 50% până la 75% mai mici decât cele din Germania, Franța sau Marea Britanie. Această diferență uriașă a făcut ca România să devină una dintre principalele destinații europene pentru turism dentar.

Pacienți din Franța, Italia, Belgia sau Marea Britanie aleg frecvent să își facă lucrările dentare în România, unde costurile totale, chiar și împreună cu transportul și cazarea, sunt mai mici decât în clinicile private din țările lor.

În Marea Britanie, accesul la sistemul public NHS este tot mai dificil din cauza timpilor mari de așteptare. Programările pentru intervenții complexe pot dura luni întregi, iar mulți britanici se îndreaptă spre clinicile private, unde prețurile sunt extrem de ridicate.

În Germania și Franța, sistemele publice de asigurări acoperă doar o parte dintre tratamentele de bază. Procedurile estetice, implanturile sau lucrările premium sunt suportate aproape integral de pacienți.

Tabel comparativ. Cât costă tratamentele la stomatolog în Europa:

Tip tratament România Germania / Franța Marea Britanie Turcia Plombă 208 – 364 RON 521 – 781 RON 361 – 721 RON 156 – 260 RON Tratament canal 364 – 781 RON 1.041 – 2.082 RON peste 1.803 RON 312 – 521 RON Coroană zirconiu 1.562 – 2.082 RON 3.123 – 4.685 RON 3.005 – 4.808 RON 937 – 1.301 RON Implant dentar total 2.603 – 4.685 RON 10.411 – 18.220 RON 9.616 – 15.025 RON 2.082 – 3.123 RON

Elveția rămâne una dintre cele mai scumpe piețe dentare din Europa. În multe cazuri, costul unui singur implant dentar poate depăși 20.000 de lei, iar o reconstrucție completă poate ajunge la zeci de mii de euro.

În acest context, România a devenit atractivă inclusiv pentru diaspora românească. Mulți români care locuiesc în străinătate preferă să își facă tratamentele în țară în timpul concediilor, tocmai pentru că diferențele de preț sunt semnificative.

Deși România este una dintre cele mai competitive piețe europene în domeniul stomatologic, concurența regională devine tot mai puternică. Turcia este considerată principalul rival în turismul dentar datorită prețurilor foarte mici și ofertelor integrate pentru pacienții străini.

Multe clinici din Istanbul sau Antalya oferă pachete complete care includ tratamentele, transportul și cazarea, iar costurile finale sunt uneori cu 20-30% mai mici decât cele practicate în clinicile românești premium. Aceleași tarife pentru pachete complete, uneori chiar mai mici, se pot regăsi și în Egipt.

Ungaria, în special Budapesta, are o tradiție mai veche în atragerea pacienților din Austria și Germania. Prețurile sunt similare cu cele din România sau ușor mai mari, însă piața ungară beneficiază de notorietate și infrastructură specializată construită în ultimele două decenii.

Republica Moldova începe, la rândul ei, să atragă pacienți români care caută variante mai ieftine pentru tratamente complexe. În unele clinici private din Chișinău, tarifele sunt cu 30% – 40% sub nivelul practicat în București sau Cluj-Napoca.

Specialiștii din industrie spun că România continuă să aibă un avantaj important prin raportul dintre preț și calitate. Numeroase clinici private au investit masiv în tehnologii moderne, aparatură digitală și materiale premium importate din Germania, Elveția sau Coreea de Sud.

Cu toate acestea, pentru mulți români, mersul la stomatolog rămâne o cheltuială dificil de suportat. Lipsa unor programe publice extinse de decontare și costurile ridicate ale tratamentelor complexe îi determină pe mulți pacienți să amâne intervențiile până când problemele devin urgente.

