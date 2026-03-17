Constrângerile bugetare îi forțează pe mulți români să amâne cheltuieli majore, dar și intervenții medicale importante, cum ar fi cele dentare, însă rămân rezervați în privința investițiilor, deși nevoia de capital este evidentă. Potrivit unui sondaj solicitat de XTB România și realizat de Reveal Marketing Research, mai mult de un sfert dintre respondenți au spus că au amânat cel puțin o achiziție importantă din cauza banilor.

În paralel, doar 12% indică investițiile drept principala prioritate financiară pentru 2026, în timp ce 32% spun că nu intenționează să investească în decursul acestui an. Rezultatele conturează un tablou în care presiunea financiară afectează atât deciziile imediate, cât și capacitatea de a construi stabilitate pe termen lung.

„Când oamenii ajung să amâne decizii care țin de sănătate sau de confortul de bază, semnalul este despre presiune reală asupra bugetelor personale. Faptul că investițiile rămân în plan secundar – sau deloc – arată cât de importantă devine educația financiară, care să transforme planificarea pe termen lung din intenție în acțiuni concrete pentru viitorul financiar”, a explicat Irina Cristescu, General Manager XTB România, pentru Capital.

La întrebarea „Ce decizie importantă ați amânat din cauza banilor?”, răspunsurile arată că dificultățile financiare afectează, în primul rând, deciziile majore, cu impact direct asupra nivelului de trai. Cea mai invocată decizie amânată este efectuarea unei achiziții consistente, precum electronice, o mașină sau renovarea locuinței (31% dintre respondenți). Pe locul al doilea se află tratamentele medicale sau dentare importante, amânate de 25% dintre participanții la sondaj.

Datele evidențiază și diferențe între categorii demografice. Tratamentele medicale sau dentare sunt amânate mai ales de femei (29%, față de 20%, în rândul bărbaților), dar și de respondenții cu vârsta de peste 56 de ani (39%), unde procentul este și cel mai ridicat din întregul eșantion.

Decizia de a cumpăra o locuință este amânată de 11% dintre respondenți, în special de cei tineri (25-34 de ani).

Rezultatele legate de investiții indică o discrepanță evidentă între nevoia de bani și comportamentul financiar orientat spre grijă pentru viitor. La întrebarea „Care este cea mai mare prioritate financiară pentru 2026?”, un sfert (25%) dintre respondenți au afirmat că își propun să economisească pentru un obiectiv major, precum achiziția unei locuințe sau educația, iar 24% și-au stabilit ca principală prioritate creșterea veniturilor lunare.

Totodată, 22% dintre români au indicat plata datoriilor drept obiectiv principal, iar 17% spun că prioritatea lor este constituirea unui fond de urgență. Cu toate acestea, investițiile pentru creștere pe termen lung sunt menționate de doar 12% dintre respondenți. Acest lucru sugerează că, deși există o nevoie evidentă de consolidare financiară, instrumentele care ar putea contribui la acumularea de capital pe termen lung sunt accesate într-o măsură redusă.

Această tendință este confirmată și de intențiile declarate privind investițiile. La întrebarea „Care afirmație descrie cel mai bine intenția dumneavoastră de a investi în 2026?”, 32% dintre respondenți spun că nu intenționează să investească, iar 26% afirmă că iau în calcul această opțiune, dar nu au luat încă o decizie.

În același timp, 17% spun că intenționează să înceapă să investească în 2026, 13% declară că investesc deja și vor menține același nivel al contribuțiilor, iar 12% afirmă că investesc deja și plănuiesc să își crească contribuțiile.

Diferențele între generații sunt vizibile și în raportarea la investiții. Tinerii (18 – 24 de ani) se arată cei mai deschiși să înceapă investițiile (26%), în timp ce jumătate dintre persoanele de peste 56 de ani (50%) spun că nu intenționează să facă acest pas.