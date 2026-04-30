Într-o țară în care accesul la tratamente stomatologice rămâne profund inegal, iar costurile sunt una dintre principalele bariere pentru pacienții vulnerabili, a fost lansată Asociația Națională pentru Protecția Pacienților din Stomatologie — ANPPS.

Noua organizație își propune să ofere sprijin pacienților care nu își pot permite tratamente stomatologice, să faciliteze colaborarea cu medici și clinici partenere și să dezvolte programe de prevenție, educație și screening oral.

Lansarea ANPPS vine într-un context în care accesul la servicii stomatologice rămâne profund inegal în România. Potrivit Eurostat, în 2024, 16,2% dintre românii de peste 16 ani care aveau nevoie de îngrijire stomatologică au raportat că nu au primit-o din motive financiare, din cauza distanței sau a listelor de așteptare, România aflându-se printre statele UE cu cele mai mari procente la acest indicator.

Diferența devine dramatică în cazul persoanelor vulnerabile: 43,5% dintre românii aflați în risc de sărăcie care aveau nevoie de tratament stomatologic au raportat nevoi neacoperite, comparativ cu 12,6% în rândul celor care nu se aflau în risc de sărăcie. În același timp, datele INS arată că, în 2024, aproape 3,6 milioane de persoane trăiau în sărăcie relativă în România, iar în mediul rural reveneau, în medie, 3.941 de locuitori la un medic stomatolog, față de 522 în mediul urban.

“În stomatologie, lipsa banilor nu înseamnă doar un zâmbet pierdut. Înseamnă durere, infecții, dificultăți de masticație, rușine, izolare și, uneori, agravarea unor probleme medicale care puteau fi prevenite. Mai înseamnă și lipsă de încredere și respingeri la interviuri, iar asta contribuie la un cerc vicios și la excludere socială pentru persoane oricum vulnerabile. ANPPS a apărut pentru pacienții care nu știu unde să se ducă, nu își permit tratamentele sau au nevoie de sprijin pentru a ajunge la medicul potrivit. Nu ne substituim actului medical, ci construim punți între pacienți, medici, clinici și comunitatea care poate ajuta”, a declarat Alin Udeanu, președintele ANPPS.

Încă din primele săptămâni de activitate, asociația a început să preia cazuri reale de pacienți care necesită tratamente stomatologice și să colaboreze cu medici pentru identificarea soluțiilor potrivite.

În paralel, au fost inițiate demersuri pentru organizarea de campanii de screening (prima fiind deja organizată în Grădinari, județul Olt, cu peste 1000 participanți), dar și evenimente cu rol educațional, menite să contribuie la prevenția afecțiunilor orale și la creșterea gradului de conștientizare în rândul populației.

Totodată, ANPPS a lansat platforma oficială https://anpps.ro/ prin intermediul căreia persoanele fizice și companiile pot susține activitatea asociației. Donațiile pot fi realizate direct online, iar contribuabilii pot opta pentru redirecționarea unei părți din impozitul deja achitat către stat (pentru Persoane Fizice D230, iar pentru Companii D177), mecanism care nu implică niciun cost suplimentar pentru aceștia.

Reprezentanții asociației atrag atenția asupra potențialului real pe care îl are acest mecanism de finanțare. În România există aproximativ 27.000 de medici stomatologi, iar o implicare minimă din partea acestora ar putea genera un impact semnificativ.

„Dacă ne uităm la cifre, vorbim despre un potențial uriaș. Dacă fiecare dintre cei aproximativ 27.000 de medici stomatologi din România ar redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, am putea ajunge la un fond anual de peste 9 milioane de lei. Iar dacă fiecare ar contribui suplimentar cu doar 100 de lei pe an, s-ar adăuga încă aproximativ 2,7 milioane de lei. În realitate, aceste sume înseamnă sute sau chiar mii de pacienți care ar putea primi tratamentele de care au nevoie. Sunt bani care se întorc direct în comunitate, către persoane reale, aflate în nevoie. ANPPS își propune să transforme acest potențial în intervenții concrete, în cazuri rezolvate și în acces real la servicii stomatologice pentru cei care altfel nu și le-ar permite”, a completat Alin Udeanu, președinte ANPPS.

Organizația își propune să dezvolte în perioada următoare parteneriate cu instituții medicale, autorități și mediul privat, pentru a extinde capacitatea de intervenție și pentru a susține cât mai multe cazuri.

În perioada următoare, ANPPS va organiza o serie de evenimente dedicate strângerii de fonduri, menite să susțină direct tratamentele pacienților aflați în dificultate. Aceste inițiative vor reuni medici stomatologi, parteneri din mediul privat și susținători ai cauzei, într-un cadru care îmbină componenta profesională cu cea socială.

Asociația își propune să creeze astfel un ecosistem în care implicarea comunității medicale să se traducă direct în resurse concrete pentru cazurile care au nevoie urgentă de intervenție.