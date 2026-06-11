Ministerul Sănătății mută autorizarea farmaciilor și drogheriilor în online și elimină dosarele pe hârtie

Ministerul Sănătății introduce, printr-un proiect legislativ inițiat de Attila Cseke și finanțat prin PNRR, o platformă informatică dezvoltată împreună cu STS, care digitalizează complet autorizarea farmaciilor comunitare și a drogheriilor, eliminând dosarele pe hârtie și preluând automat datele din registrele publice pentru debirocratizare și eficiență administrativă.

Procedura de autorizare a farmaciilor comunitare și a drogheriilor se va desfășura prin intermediul unei platforme informatice, ceea ce va duce la eliminarea obligației de depunere a dosarului în format fizic la direcțiile de sănătate publică județene, precum și a transmiterii documentelor scanate către Ministerul Sănătății.

Noua abordare este prevăzută într-un proiect legislativ inițiat de ministrul dezvoltării și ministrul interimar al Sănătății, Attila Cseke, având ca obiectiv îndeplinirea unei obligații asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția specifică 13.2, care vizează digitalizarea instituțiilor din domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

În acest context, Ministerul Sănătății a obținut aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului electronic de raportare a stocului de medicamente (SER)”, finanțat prin PNRR, prin Decizia de finanțare nr. 1284 din 27 februarie 2024 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 1 milion de lei. Proiectul este implementat în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, iar una dintre componentele sale, respectiv platforma informatică destinată derulării proceselor de autorizare a unităților farmaceutice, a fost deja dezvoltată.

Procedura de autorizare a farmaciilor comunitare și a drogheriilor se va desfășura prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate de Ministerul Sănătății, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. În acest context, se elimină obligația depunerii dosarului în format fizic la direcțiile de sănătate publică județene, precum și transmiterea documentelor scanate către Ministerul Sănătății.

Datele necesare procesului de autorizare, precum informațiile privind persoana juridică, sediul, codurile CAEN, farmacistul-șef, contractul de muncă și certificatul profesional curent, vor fi preluate automat prin interoperabilitate din bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, ale Inspecției Muncii, ale Colegiului Farmaciștilor din România, precum și din sistemele Ministerului Afacerilor Interne, ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și ale Inspectoratului General pentru Imigrări. În aceste condiții, solicitanții nu vor mai avea obligația de a depune documente justificative care există deja în evidențele autorităților publice.

Validarea identității reprezentantului legal se va realiza prin semnătură electronică și prin verificări automate prealabile, iar cererea de autorizare va fi semnată electronic atât de reprezentantul legal, cât și de farmacistul-șef.

Noul cadru normativ va reglementa, de asemenea, supravegherea continuă a unităților farmaceutice prin interogarea automată a sistemelor informatice ale autorităților publice. Acesta va include și posibilitatea constatării contravențiilor pe baza datelor rezultate din interoperabilitate, cu notificarea prealabilă a deținătorului autorizației de funcționare.

Sunt stabilite și situațiile în care autorizația poate fi anulată, precum radierea persoanei juridice, radierea punctului de lucru sau desființarea de fapt a unității constatată în urma unei inspecții, măsuri menite să elimine din evidențe unitățile farmaceutice care nu mai funcționează efectiv.

Totodată, se instituie obligația tuturor unităților farmaceutice deja autorizate de a se înrola în platformă și de a valida datele preluate automat din registrele publice, această condiție fiind necesară pentru menținerea în lista publică a unităților autorizate și pentru continuarea relațiilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Potrivit inițiatorului, propunerea legislativă are două efecte principale. Pe de o parte, aceasta debirocratizează semnificativ activitatea unităților farmaceutice prin eliminarea dosarelor pe suport hârtie, a redundanțelor administrative și a unor termene mai lungi de soluționare. Pe de altă parte, creează cadrul legal necesar pentru operaționalizarea platformei finanțate prin PNRR, fără de care investiția nu ar putea fi valorificată în mod eficient.