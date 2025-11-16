Concursul de Rezidențiat din acest an se desfășoară simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, pe baza unei bibliografii unice. Testul include 200 de întrebări grilă, identice în toate centrele, iar durata examenului este de patru ore.

Pentru tinerii medici, acesta reprezintă prima etapă decisivă în alegerea viitoarei specializări și în intrarea efectivă în sistem.

Condiția de promovare este clară: obținerea a cel puțin 60% din punctajul maxim național, prag care permite repartizarea pe locurile sau posturile disponibile.

Potrivit Ministerului Sănătății, structura locurilor scoase la concurs este următoarea:

Locuri și posturi disponibile – total 5.374

4.649 – medicină

464 – medicină dentară

261 – farmacie

Candidați înscriși – total 10.147

6.956 – medicină

1.950 – medicină dentară

1.241 – farmacie

Numerele arată o competiție intensă, dar și o generație numeroasă care își dorește să rămână în sistem și să construiască o carieră medicală în România.

Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că ziua examenului nu este doar una simbolică, ci un moment crucial pentru viitorul Sănătății:

„Astăzi este o zi importantă – nu doar simbolic, ci cu adevărat importantă pentru sistemul de sănătate din România. Pentru că astăzi, peste 5.374 de viitori medici, farmaciști și stomatologi vor intra pe drumul lor către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta. Le transmit mult succes tuturor!”

Ministrul a vorbit deschis despre propria sa experiență de tânăr profesionist și a transmis un mesaj emoționant celor care intră în examene cu temeri și nesiguranțe.

„Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – și sunt aproape de voi. Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsați intimidați de nimeni. Mergeți înainte. Credeți în visul vostru de a face bine. Pentru că, înainte de toate, medicina este despre a face bine.”

Acesta a subliniat încă o dată că tinerii reprezintă fundamentul sistemului medical, chiar dacă uneori nu sunt tratați cu importanța pe care o merită.

Rogobete a făcut referire la marile proiecte de infrastructură în sănătate, însă a avertizat că aceste investiții nu valorează nimic dacă nu sunt susținute de personal medical bine pregătit și respectat.

„Indiferent ce ar spune oricine, fără voi sistemul de sănătate nu poate funcționa. Investim masiv în transformarea infrastructurii – construim spitale, modernizăm centre, digitalizăm. Însă fără resursa umană… toate acestea rămân doar ziduri, goale, seci, în care nu se face bine.”

Ministrul a recunoscut deschis dificultățile structurale din sistem, mai ales cele legate de raporturile dintre generații și de cultura mentoratului.

„România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulți ani, legate de cultul mentoratului și cultul discipolului. Prea mulți vă consideră doar ‘rezidenți’, doar ‘începători’, doar ‘tineri care trebuie să tacă’, însă fără voi nu ne putem face bine! Vă sunt alături și mă bazez pe voi!”

Rogobete a transmis și un mesaj ferm referitor la mentalitățile depășite din sistem:

„Este greu pentru unii să accepte că, oricâtă experiență ai, dacă nu ai lângă tine discipoli, ești doar o formă fără fond.”

Ministrul promite continuitate în reforme, afirmând că atât măsurile deja adoptate, cât și cele aflate în lucru au un unic obiectiv: normalizarea relațiilor profesionale din sănătate.

„O parte dintre schimbările legislative au fost deja adoptate, altele vor urma – toate cu un singur scop: normalitate, echilibru și respect.”

„Astăzi este despre voi”

Mesajul ministrului s-a încheiat cu o declarație puternică, prin care recunoaște și validează eforturile generației care intră în Rezidențiat: