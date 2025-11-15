Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, are planuri pentru schimbări importante în spitale. Modificarea normativului de personal din spitalele publice reprezintă una dintre schimbările majore care vor fi implementate în perioada următoare, alături de procesul de reclasificare a unităților sanitare.

Rogobete amintește că actualul model de organizare a resursei umane este depășit, având o vechime de peste 50 de ani și fiind construit pe o logică sovietică, neadaptată la realitățile și tehnologiile moderne din sistemul medical.

Ministrul a explicat, într-o conferință de presă susținută la Ploiești, că sistemul sanitar românesc funcționează încă pe baza unui normativ stabilit în funcție de numărul de paturi, metodă pe care o consideră neadecvată și lipsită de logică în raport cu complexitatea actuală a actului medical.

Rogobete a susținut că acest model nu ia în considerare ritmul de rulaj al pacienților, complexitatea cazurilor, durata de spitalizare sau nivelul tehnologic al echipamentelor, în special în secțiile de terapie intensivă.

„Regândim şi reaşezăm sistemul de sănătate; pe lângă zona de reclasificare, modificăm deja şi normativul de personal. Pentru că, să-mi fie cu iertare, dar spitalele din România funcţionează după o formă de organizare administrativă a resursei de personal, a normativului de personal, care nu a fost schimbată ca gândire din anul 1974. Deci normativul de personal din România funcţionează după un model sovietic. Este un lucru pe care l-am mai spus public, nu este nici o surpriză şi nici un breaking news. Noi normăm personalul doar în funcţie de numărul de paturi, ceea ce este o aberaţie. Nu ţin cont de complexitatea cazurilor, nu ţin cont de timpul de staţionare în unitatea sanitară, nu ţinem cont de rulajul de pacienţi, nu ţinem cont de intervenţiile care sunt tot mai complexe, pentru că există echipamente tot mai complexe, în special în terapie intensivă şi nu doar”, a explicat ministrul Sănătății.

Normativul de personal urmează să fie modificat astfel încât numărul de angajați să fie calculat și în funcție de alți indicatori medicali și administrativi, nu doar de capacitatea de internare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consideră că aceste schimbări vor conduce la o reorganizare internă a activităților din spitale și vor reduce nivelul de suprasolicitare din anumite secții, cauzat în prezent de faptul că personalul este nevoit să efectueze un număr prea mare de gărzi.

„Acest lucru va duce, o să vedeţi, la o reorganizare a activităţii în unitatea sanitară şi pentru anumite zone se va degreva şi se va reduce acest fenomen de suprasolicitare, care apare pentru că se fac prea multe gărzi”, a adăugat demnitarul.

Rogobete a abordat și problema salarizării unitare din sistemul public, subliniind că în prezent toate cadrele medicale sunt plătite identic, indiferent de volumul real de muncă.

El a transmis că intenția sa este introducerea unor criterii de performanță care să fie corelate cu veniturile, astfel încât angajații care muncesc mai mult sau gestionează cazuri mai complexe să fie remunerați suplimentar. Ministrul a precizat însă că veniturile actuale nu vor scădea pentru nimeni, dar că dorește un sistem în care efortul suplimentar să fie recompensat în mod corect.

„Plătim la fel pe oricine, indiferent cât munceşte. În prima mea zi de mandat am spus acest lucru, şi anume că îmi doresc să introducem în sistemul de sănătate criterii de performanţă, care să fie, sigur, corelate şi cu veniturile. A nu fi înţeles greşit: nu o să scadă venitul actual la nimeni. Dar cine munceşte mai mult în sistemul public va fi plătit suplimentar, aşa cum este normal”, a încheiat Alexandru Rogobete.