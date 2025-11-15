Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă, la Ploieşti, că susține un model nou de organizare şi remunerare a gărzilor medicale în spitalele publice, precizând că actualul sistem reprezintă „un subiect sensibil”, rămas neschimbat de ani de zile.

El a arătat că plata gărzilor este încă raportată la nivelul salariilor din 2018 și a afirmat că această situație reprezintă o nedreptate pentru personalul medical. Ministrul a menţionat că este de acord cu modificarea sistemului, însă nu susține ideea ca toate unitățile sanitare să fie plătite identic, motiv pentru care a elaborat, împreună cu echipa sa, o nouă viziune inspirată din modele aplicate în alte state europene.

„Este un subiect sensibil, un subiect de ani de zile şi anume că gărzile sunt plătite la valoarea salariului din anul 2018. Este real şi e o nedreptate. Şi am zis, da, sunt de acord să modificăm, dar nu sunt de acord să plătim la fel toate unităţile sanitare. Şi atunci, împreună cu echipa mea, am formulat o nouă viziune pentru gărzi, care este, de fapt, preluată din spaţiul european. În Franţa se întâmplă aşa”, a explicat Alexandru Rogobete în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi.

Potrivit lui Rogobete, sistemul ar urma să includă trei tipuri de gărzi: garda la domiciliu, garda de monitorizare și garda în urgență, fiecare urmând să fie remunerată diferit, în funcție de nivelul de responsabilitate și de necesitatea prezenței fizice a medicului în spital.

Ministrul a explicat că garda la domiciliu ar putea fi realizată de specialități precum radiologia intervenţională, unde numărul medicilor este redus. El a precizat că, în asemenea situații, medicul nu este obligat să rămână în spital, dar poate fi chemat imediat de acasă dacă apare un caz urgent, cum ar fi un accident vascular cerebral.

Alexandru Rogobete a subliniat că acest sistem funcționează deja în multe țări europene și răspunde atât nevoilor pacienților, cât și realităților din specialitățile deficitare.

„Vom avea gărzi la domiciliu. Ce înseamnă gardă la domiciliu? Cine poate face gardă la domiciliu? De exemplu, medicul de radiologie intervenţională care face trombectomii. Nu trebuie să stea în spital să aştepte pacientul cu AVC. Dar dacă vine un pacient cu AVC, este chemat de acasă şi realizează intervenţia, aşa se întâmplă peste tot în lumea asta. De ce se întâmplă aşa? Pentru că sunt puţini. E o specialitate în care sunt puţini”, a afirmat ministrul Sănătății.

În ceea ce privește garda de monitorizare, ministrul a arătat că aceasta presupune ca medicul să se ocupe exclusiv de pacienţii internaţi în secție, fără a interveni în activitatea de urgență. Garda de urgență, în schimb, ar rămâne destinată spitalelor unde fluxul pacienților este ridicat, precum unitățile județene.

Rogobete a mai spus că propunerea prevede tarife diferențiate: garda de monitorizare ar urma, cel mai probabil, să rămână la nivelul actual, în timp ce gărzile de urgență ar fi plătite suplimentar. Ministrul consideră că acest model ar putea aduce un sistem mai echitabil și mai eficient în spitalele publice.