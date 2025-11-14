Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a propus, vineri seară, ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să fie realizate în spitalele publice de urgență, în cadrul ambulatoriilor de specialitate. El a admis că o astfel de schimbare nu poate fi implementată imediat, însă a lansat o consultare publică pe Facebook pentru a primi opiniile pacienților, medicilor și specialiștilor.

Totul, în contextul reacțiilor puternice generate de tragedia unei fetițe de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București după o procedură realizată sub anestezie.

Rogobete a transmis că ideea i-a venit după ce a analizat reacțiile publice și discuțiile avute cu oameni din sistemul medical. El a precizat că se referă la intervenții stomatologice ce implică anestezie generală și care ar trebui efectuate în condiții de siguranță, în cabinete special amenajate în ambulatoriile spitalelor publice.

Ministrul a afirmat că aceste cabinete ar putea funcționa în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi, iar serviciile ar putea fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la fel ca alte proceduri medicale deja realizate în sistemul public.

Potrivit lui Rogobete, un astfel de model ar permite o creștere treptată a accesului pacienților la intervenții sigure, moderne și efectuate în instituții pregătite să intervină rapid în cazul unor complicații. El a declarat că un astfel de proiect ar putea ajuta foarte mulți pacienți, motiv pentru care a solicitat publicului să îi transmită opinii și sugestii.

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii şi mai ales pregǎtite daca apare o complicaţie de urgenţǎ. Şi vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulţi oameni”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Printre cei care au reacționat la postarea ministrului s-a numărat Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara, care a afirmat că ideea este foarte bună, însă a subliniat necesitatea respectării tuturor cerințelor de infrastructură prevăzute în reglementări, inclusiv spațiile adecvate, dotările pentru anestezie și saloanele de supraveghere post-anestezică.

Săndesc a explicat că aceste condiții pot fi asigurate fie în blocul operator, fie în alte spații amenajate corespunzător, și a insistat că spitalele oferă un nivel de siguranță incomparabil mai ridicat față de unitățile mobile de intervenție stomatologică.

Ministrul i-a răspuns lui Săndesc întrebând dacă Spitalul din Timișoara ar putea implementa primul un astfel de model.

„Ideea de a se face în spitale publice este f bună – dar trebuie asigurate toate condiţiile de infrastructură prevăzute în reglementările specifice (OMS 1500): spaţii, dotare post de anestezie, salon de supraveghere post-anestezică cu dotările specifice. Aceste facilităţi pot fi asigurate şi există desigur în blocul operator dar, acolo unde este cazul, se pot realiza şi înafara acestuia. În mod sigur, spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare unor unităţi mobile”, a scris Dorel Săndesc.

„Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”, a fost replica ministrului Sănătății.

Inițiativa ministrului vine în contextul investigațiilor declanșate după moartea fetiței de doi ani. Aceasta a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției stomatologice, iar echipajul SMURD ajuns la fața locului nu a reușit să o resusciteze.

Procurorii au transmis că, potrivit concluziilor preliminare ale Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul s-a produs în timpul procedurii la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Ancheta, realizată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Poliția Capitalei, urmărește să stabilească exact factorii care au generat lanțul de evenimente ce a dus la moartea copilului.

Tatăl minorei a indicat că mama acesteia informase medicul stomatolog despre analizele care erau în afara intervalului de referință, însă intervenția nu a fost anulată.

În paralel, ministrul Rogobete a declarat că, din informațiile preliminare ale echipei sale, clinica în care a avut loc tragedia ar fi funcționat cu autorizații necorespunzătoare și cu improvizații care nu respectau normele legale.