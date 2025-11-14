În contextul tragediei, am stat de vorba cu Elena Nania, asistent-șef al unei clinici stomatologice private din București. Aceasta lucrează atât cu medicul chirurg, cât și cu pedodontul și ne-a explicat care sunt procedurile corecte pentru anestezia generală la copiii foarte mici și ce condiții trebuie îndeplinite de un cabinet privat pentru a putea realiza astfel de intervenții în siguranță.

De asemenea, aceasta a vorbit pentru Capital.ro despre etapele evaluării preanestezice, riscuri, dar și măsurile pe care părinții ar trebui să le verifice înainte de a accepta o procedură cu anestezie într-o clinică stomatologică.

Anestezia generală la un copil de vârstă foarte mică trebuie să respecte întocmai protocoalele de procedură. În funcție de caz, anestezia poate fi inhalatorie sau injectabilă, iar medicul este obligat să documenteze întregul proces conform normelor în vigoare. În general, anestezia totală se folosește atunci când cel mic nu cooperează și poate mișca în timpul intervenției.

Care sunt pașii obligatorii ai evaluării preanestezice la un copil?

Pașii obligatorii includ o evaluare preanestezică atentă, începând cu istoricul medical, examinarea clinică și analizele necesare. Se verifică eventualele sensibilități, alergii și antecedente medicale, în special cele cardiace.

Ce protocoale trebuie respectate într-o clinică privată pentru a efectua anestezie generală la copii?

O clinică privată trebuie să aibă toate autorizațiile necesare pentru a efectua astfel de proceduri. Sala, aparatura și personalul trebuie să fie pregătite pentru operațiuni complexe, iar la intervenție trebuie să fie prezent obligatoriu un medic anestezist care poate gestiona orice situație apărută pe parcursul procedurii.

Cât de frecvente sunt complicațiile grave la anestezia pediatrică?

Complicațiile severe sunt rare, dar posibile. La copiii foarte mici, organismul poate reacționa brusc, iar un stop cardiorespirator poate apărea chiar și atunci când procedura este respectată. De aceea monitorizarea continuă este esențială.

Ce trebuie să facă personalul când apare o urgență?

Manevrele de resuscitare trebuie începute imediat, fără nicio întârziere. În același timp, se apelează 112. Fiecare minut este critic, iar intervenția continuă până la sosirea echipajului SMURD sau Ambulanță.

Ce dotări sunt obligatorii în cabinetele care fac anestezie la copii?

Monitor pentru funcțiile vitale, oxigen, balon de ventilație, aspirator, defibrilator pediatric și medicamente pentru urgențe. Fără aceste dotări, nu ar trebui făcută anestezie generală.

Ce ar trebui să știe părinții înainte de astfel de intervenții?

Părinții trebuie să întrebe cine este anestezistul, dacă are experiență în pediatrie, ce analize sunt necesare și ce dotări există în clinică. Dacă personalul evită să dea detalii, este un semn de alarmă.

Când este recomandată efectuarea procedurii într-un spital?