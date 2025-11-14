„Ne exprimăm încă o dată profunda compasiune față de familia îndoliată.

Suntem în prezent în cooperare deplină cu autoritățile competente pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au condus la acest eveniment tragic. Dorim să asigurăm publicul că siguranța pacienților a fost și rămâne responsabilitatea noastră primordială.

De-a lungul ultimilor 11 ani, echipa noastră a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, alături de același medic anestezist, fără incidente. Această continuitate și această statistică reflectă angajamentul nostru constant pentru standarde înalte de siguranță și pentru respectarea strictă a protocoalelor medicale.

Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței.”

O copilă de nici doi ani a murit joi seara într-o clinică stomatologică din Sectorul 3, după ce ar fi intrat în stop cardiorespirator în timpul unei proceduri medicale. Tragedia a mobilizat poliția, cadrele medicale și autoritățile profesionale, care au declanșat mai multe investigații pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, echipajele au fost alertate prin 112, iar agenții Secției 10 s-au deplasat imediat la clinică. Micuța se afla în stare critică, iar medicii au încercat vreme îndelungată să o readucă la viață. În ciuda intervențiilor repetate, copilul a fost declarat decedat.

Primele date arată că fata ar fi suferit un stop cardiorespirator după administrarea anesteziei.

În comunicatul oficial, DGPMB precizează:

„La data de 13 noiembrie 2025 (…) Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani. Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă (…) în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”.

Conducerea Colegiului Medicilor București a reacționat imediat și a declanșat propria analiză profesională.

Președinta instituției, Cătălina Poiană, a transmis:

„În primul rând vă rog să îmi permiteți să transmit condoleanțele noastre familiei fetiței de 2 ani (…) s-a luat decizia autosesizării în acest caz. Nu avem date suplimentare în acest caz, așteptăm ancheta disciplinară. Vă mulțumesc pentru înțelegere”.

În spațiul public apăruseră informații potrivit cărora medicul anestezist din clinică ar lucra și la Spitalul de Urgență Floreasca. Conducerea spitalului a clarificat situația.

Managerul Bogdan Andrei Zidaru a declarat:

„Vă informăm că persoana menționată nu este angajata Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. Da, a făcut rezidența aici, la fel ca o bună parte dintre medicii anesteziști din țară.”

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că a dispus controale urgente și că se vor analiza atât procedurile administrative, cât și cele medicale. El a subliniat că datele de până acum sugerează o posibilă întârziere în apelarea numărului de urgență.

Oficialul a precizat:

„Sigur că am discutat, am dispus chiar și un control (…) Ei vor verifica (…) dacă acest cabinet respecta toate normele legale de funcționare și dacă erau respectate protocoalele specifice pentru anestezia în stomatologie. (…) Într-adevăr, apelul la 112 s-a realizat cu întârziere. Nu știm cât înseamnă această întârziere. (…) Apelul trebuie făcut cât mai repede (…) și, până când ambulanța ajunge, se recomandă aplicarea manevrelor de resuscitare clasice.”

Ministrul a explicat și tipul de procedură utilizată:

„Discutăm aici despre o anestezie generală intravenoasă (…) e nevoie de un anestezist în cabinet. (…) Din informațiile pe care le am, în cabinet era un medic anestezist.”

Acesta a precizat că vor fi analizate antecedentele medicale ale pacientei și respectarea protocolului preanestezic.

Clinica în care s-a petrecut incidentul ar fi deținută de medicul Sorina Blaj, fondatoarea Crystal Dental Clinic, cunoscută pentru promovarea sedării profunde.

Într-o prezentare recentă, aceasta afirma că noul centru deschis „schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană”, subliniind nevoia tot mai mare pentru intervenții cu sedare profundă.

Instituția profesională a transmis un mesaj public, anunțând sprijin total pentru anchetele în desfășurare.