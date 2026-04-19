După întâlnirile avute în SUA, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că rezultatele delegației sunt importante pentru viitorul sistemului medical din România, punctând că acestea au dus la „consolidarea relaţiilor strategice ale României în domeniul sănătăţii”.

Vizita a inclus discuții la nivel înalt cu reprezentanți ai instituțiilor internaționale și ai mediului privat, având ca obiectiv principal accelerarea investițiilor și modernizarea infrastructurii sanitare. Un moment central a fost întâlnirea cu oficialii Banca Mondială, inclusiv cu vicepreședinta Antonella Bassani, în cadrul căreia au fost evaluate proiectele existente și au fost trasate direcțiile viitoare.

În cadrul discuțiilor, autoritățile au analizat stadiul unor proiecte esențiale pentru sistemul sanitar românesc, printre care se numără cele trei centre pentru mari arși aflate în faze avansate de implementare. Aceste investiții sunt considerate prioritare, având în vedere nevoia acută de infrastructură specializată pentru pacienții cu arsuri grave.

Pe lângă aceste proiecte, planurile de viitor includ construirea unui nou spital dedicat acestor pacienți în București, ceea ce ar reprezenta un pas major în creșterea capacității de tratament la nivel național.

Un alt obiectiv strategic discutat este extinderea capacității de terapie intensivă. Autoritățile vizează dotarea a încă 1.000 de paturi ATI cu echipamente de ultimă generație, ceea ce ar permite atingerea unui total de aproximativ 4.000 de paturi la nivel național. Această măsură este esențială pentru creșterea rezilienței sistemului medical în fața unor eventuale crize sanitare.

În paralel, Banca Mondială va continua să ofere suport tehnic pentru implementarea reformelor structurale, contribuind la eficientizarea managementului și la modernizarea serviciilor medicale.

Pe lângă componenta instituțională, ministrul Sănătății a avut întâlniri și cu reprezentanți ai unor companii importante din domeniul medical și farmaceutic. Discuțiile s-au concentrat pe atragerea de investiții în cercetare și dezvoltare, dar și pe dezvoltarea unor parteneriate care să sprijine inovația în sistemul sanitar românesc.

Un accent deosebit a fost pus pe colaborarea în domeniul educației medicale și pe facilitarea schimburilor de experiență între specialiști, aspecte considerate esențiale pentru creșterea calității actului medical.

Totodată, a fost abordată tema digitalizării „reală” a sistemului de sănătate, prin implementarea unor soluții deja validate la nivel internațional. Obiectivul este eliminarea blocajelor birocratice și crearea unui sistem eficient, în care accesul la servicii medicale să fie mai rapid și mai simplu pentru pacienți.

Un alt punct important al discuțiilor a vizat îmbunătățirea accesului pacienților din România la tratamente moderne. Autoritățile urmăresc crearea unui mecanism predictibil pentru introducerea medicamentelor noi pe piață, astfel încât pacienții să beneficieze mai rapid de terapii inovatoare.

Această direcție este considerată crucială, în condițiile în care întârzierile în accesul la medicamente reprezintă una dintre principalele probleme ale sistemului sanitar românesc.

Ministrul Sănătății a subliniat că rezultatele vizitei nu trebuie privite ca simple întâlniri diplomatice, ci ca pași concreți spre transformarea sistemului medical.

„Aceste demersuri înseamnă mai mult decât întâlniri. Înseamnă acces la expertiză, investiţii şi soluţii testate, care pot accelera schimbările de care sistemul medical din România are nevoie de ani de zile”, a menţionat ministrul.

Un moment-cheie pentru viitorul sistemului sanitar

Vizita în SUA și discuțiile purtate cu partenerii internaționali conturează o direcție clară pentru sistemul de sănătate din România, bazată pe investiții, modernizare și colaborare externă. Într-un context în care nevoia de reformă este tot mai evidentă, aceste inițiative ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru creșterea calității serviciilor medicale și pentru îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente eficiente.