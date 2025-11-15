Clinica stomatologică în care o fetiţă de doi ani a intrat în stop cardio-respirator după o procedură de sedare și a murit ulterior își reafirmă poziția în scandalul generat de tragedie.

Reprezentanții susțin că unitatea a funcționat în permanență pe baza autorizațiilor eliberate de instituțiile competente și că activitățile de sedare profundă derulate în ultimii ani s-au desfășurat în spații autorizate. În paralel, managerii clinicii afirmă că procesul de extindere a serviciilor a implicat investiții în noi încăperi medicale și în echipamente moderne, însă procedurile de avizare pentru acestea sunt încă în derulare.

Mesajul clinicii vine după valul de reacții apărute vineri în spațiul public, în urma morții fetiței.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea şi cu deplin respect faţă de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcaţi de cele întâmplate şi cooperăm integral cu autorităţile pentru clarificarea completă a situaţiei”, transmit reprezentanții Crystal Dental Clinic, care insistă că procedurile de sedare profundă au avut loc într-o structură autorizată: „activităţile de sedare profundă, desfăşurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente”.

Potrivit clinicii, extinderea recentă a activității a presupus amenajarea unor noi spații medicale și introducerea de echipamente moderne pentru sedare, însă formalitățile legale pentru acestea nu sunt încă finalizate

. „Aceste demersuri au fost cunoscute şi monitorizate de instituţiile abilitate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Regretăm faptul că în spaţiul public au circulat informaţii incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emoţional. Considerăm că orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculaţii sau afirmaţii neverificate”, adaugă sursa citată.

Reprezentanții Crystal Dental Clinic vorbesc și despre activitatea de durată a unității medicale, menționând că au o structură extinsă și personal numeros„o echipă formată din peste 100 de profesionişti”.

Tot ei afirmă că vor continua să colaboreze cu autoritățile pe tot parcursul anchetei.

„Rămânem angajaţi în transparenţă, cooperare instituţională şi susţinerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor. Suntem alături de familie în această perioadă extrem de dificilă şi evităm orice declaraţie care ar putea accentua durerea sau influenţa ancheta în curs”.

În paralel, Ministerul Sănătății a transmis primele constatări ale echipei de control care verifică unitatea medicală din București. Ministrul Alexandru Rogobete a afirmat că, din informațiile preliminare, există neconformități privind documentația de autorizare.

Potrivit acestuia, „avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”.

Oficialul a făcut și un apel public către proprietarii de clinici private care nu respectă cerințele legale: „oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”.

Ancheta penală și verificările administrative continuă, autoritățile urmând să stabilească exact dacă procedurile de sedare au fost realizate în condiții conforme cu legislația în vigoare și dacă spațiile folosite erau autorizate la momentul intervenției.