Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat vineri într-o vizită oficială în Republica Moldova, unde a purtat discuții cu omologul său de la Chișinău privind îmbunătățirea funcționării sistemelor de sănătate din cele două state și dezvoltarea unor forme de cooperare aplicabile în practică.

Vizita a inclus întâlniri cu medici, dar și o deplasare la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, una dintre cele mai importante unități medicale din Republica Moldova.

Ministerul Sănătății din România a transmis că dialogul cu ministrul Emil Ceban a fost axat pe soluții concrete pentru problemele comune ale sistemelor medicale, cu accent pe organizarea serviciilor de sănătate, capacitatea instituțiilor de a susține reforme reale și modul în care proiectele din domeniu pot genera rezultate vizibile și măsurabile.

Alexandru Rogobete a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că discuțiile nu au vizat aspecte teoretice, ci aplicarea practică a unor modele care deja funcționează.

Potrivit ministrului român, un punct esențial al întrevederii l-a constituit schimbul de experiență privind bunele practici deja testate în teren, precum optimizarea fluxurilor din spitale și din ambulatoriu, utilizarea deciziilor bazate pe date și necesitatea asigurării continuității reformelor.

Oficialul a arătat că multe dintre problemele din sănătate sunt similare în cele două țări, iar soluțiile eficiente sunt cele deja verificate, nu cele reinventate constant.

În cadrul vizitei la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Alexandru Rogobete a discutat cu personalul medical despre modul în care investițiile recente în infrastructură și dotări se reflectă în activitatea zilnică și în calitatea serviciilor oferite pacienților. Discuțiile au vizat atât provocările curente cu care se confruntă medicii, cât și posibile direcții de îmbunătățire în beneficiul pacienților.

Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada următoare, cele două părți vor coopera pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate și pentru consolidarea mecanismelor de screening și prevenție, considerate componente esențiale ale unui sistem modern orientat spre diagnostic precoce.

De asemenea, s-a convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere, cu un accent clar pe direcții de colaborare bine definite și aplicabile.

Cooperarea va viza, în principal, resursa umană din sănătate, industria farmaceutică și accesul la medicamente critice, digitalizarea și securitatea cibernetică a sistemelor medicale, medicina de urgență și siguranța transfuzională.

Alexandru Rogobete a subliniat că resursa umană reprezintă un capitol distinct și esențial, deoarece fără personal bine pregătit, motivat și protejat, orice reformă în sănătate rămâne incompletă.