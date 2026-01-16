Alexandru Rogobete, discuții la Chișinău despre reforme concrete și relansarea cooperării în sănătate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat vineri într-o vizită oficială în Republica Moldova, unde a purtat discuții cu omologul său de la Chișinău privind îmbunătățirea funcționării sistemelor de sănătate din cele două state și dezvoltarea unor forme de cooperare aplicabile în practică.
Vizita a inclus întâlniri cu medici, dar și o deplasare la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, una dintre cele mai importante unități medicale din Republica Moldova.
Ministerul Sănătății din România a transmis că dialogul cu ministrul Emil Ceban a fost axat pe soluții concrete pentru problemele comune ale sistemelor medicale, cu accent pe organizarea serviciilor de sănătate, capacitatea instituțiilor de a susține reforme reale și modul în care proiectele din domeniu pot genera rezultate vizibile și măsurabile.
Alexandru Rogobete a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că discuțiile nu au vizat aspecte teoretice, ci aplicarea practică a unor modele care deja funcționează.
Potrivit ministrului român, un punct esențial al întrevederii l-a constituit schimbul de experiență privind bunele practici deja testate în teren, precum optimizarea fluxurilor din spitale și din ambulatoriu, utilizarea deciziilor bazate pe date și necesitatea asigurării continuității reformelor.
Oficialul a arătat că multe dintre problemele din sănătate sunt similare în cele două țări, iar soluțiile eficiente sunt cele deja verificate, nu cele reinventate constant.
Cooperare pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate și consolidarea mecanismelor de screening și prevenție
În cadrul vizitei la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Alexandru Rogobete a discutat cu personalul medical despre modul în care investițiile recente în infrastructură și dotări se reflectă în activitatea zilnică și în calitatea serviciilor oferite pacienților. Discuțiile au vizat atât provocările curente cu care se confruntă medicii, cât și posibile direcții de îmbunătățire în beneficiul pacienților.
Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada următoare, cele două părți vor coopera pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate și pentru consolidarea mecanismelor de screening și prevenție, considerate componente esențiale ale unui sistem modern orientat spre diagnostic precoce.
De asemenea, s-a convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere, cu un accent clar pe direcții de colaborare bine definite și aplicabile.
Cooperarea va viza, în principal, resursa umană din sănătate, industria farmaceutică și accesul la medicamente critice, digitalizarea și securitatea cibernetică a sistemelor medicale, medicina de urgență și siguranța transfuzională.
Alexandru Rogobete a subliniat că resursa umană reprezintă un capitol distinct și esențial, deoarece fără personal bine pregătit, motivat și protejat, orice reformă în sănătate rămâne incompletă.
Postarea integrală a ministrului Sănătății
„Întâlnirea de astăzi, de la Chișinău, cu domnul Emil Ceban, omologul meu din Republica Moldova, a fost centrată pe funcționarea concretă a sistemului de sănătate și pe soluțiile care pot fi aplicate în practică, nu doar discutate la nivel teoretic.
Am abordat organizarea serviciilor medicale, capacitatea instituțiilor de a susține reforme reale și modul în care proiectele din sănătate trebuie gândite astfel încât să producă rezultate vizibile și măsurabile în sistem. Un punct esențial al discuțiilor a fost schimbul de experiență legat de ceea ce funcționează deja în teren și de ceea ce poate fi îmbunătățit: fluxurile din spitale și ambulatoriu, deciziile bazate pe date și, mai ales, nevoia de continuitate în reformă. Problemele din sănătate sunt adesea similare, iar soluțiile eficiente sunt cele deja testate, nu reinventate de fiecare dată.
În cadrul vizitei, am mers și la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău, unde în ultimul timp au fost realizate investiții majore în infrastructură și dotări. Am discutat direct cu colegi medici despre modul în care aceste investiții se traduc în practică, despre provocările zilnice și despre ce poate fi îmbunătățit în beneficiul pacientului. În perioada următoare, vom coopera pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate și pentru consolidarea mecanismelor de screening și prevenție, componente esențiale pentru un sistem de sănătate modern și orientat spre diagnostic precoce.
Tot astăzi, am convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere ale sănătății, cu un accent clar pe direcții de colaborare bine definite și aplicabile în practică. Ne vom concentra pe următoarele axe prioritare:
👉resursa umană din sănătate, prin dezvoltarea schimburilor de experiență, a programelor comune de formare și a mobilității profesionale;
👉industria farmaceutică și accesul la medicamente critice, inclusiv stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și potențialul de cooperare în zona de producție și distribuție;
👉digitalizarea sistemelor de sănătate și securitatea cibernetică, cu accent pe protejarea datelor medicale și funcționarea sigură a infrastructurilor informatice;
👉medicina de urgență, prin schimb de bune practici în organizarea serviciilor de urgență, intervenție rapidă și management al situațiilor critice;
👉siguranța transfuzională, ca element esențial pentru calitatea actului medical și protecția pacienților.
Un capitol distinct al discuțiilor a vizat resursa umană din sănătate, pentru că fără oameni bine pregătiți, motivați și protejați, orice reformă rămâne incompletă.
Continuarea și aprofundarea cooperării dintre România și Republica Moldova în domeniul sănătății, precum și dezvoltarea schimbului de bune practici, reprezintă pași necesari pentru a construi sisteme mai solide și mai reziliente.
Colaborarea reală în sănătate se construiește între oameni care fac aceeași meserie și urmăresc același obiectiv: îngrijiri mai bune și mai sigure pentru pacient”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.
