Nicuşor Dan a subliniat că agresiunea rusă are efecte directe nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra Republicii Moldova, stat pe care România îl consideră o prioritate esențială de politică externă. Președintele a explicat că această realitate este evidentă și nu necesită justificări suplimentare, având în vedere legăturile istorice, culturale și lingvistice dintre cele două state.

În fața șefilor misiunilor diplomatice acreditați în România, șeful statului a insistat asupra faptului că Bucureștiul urmărește constant apropierea Republicii Moldova de structurile europene, considerând acest parcurs o cale firească de consolidare a stabilității și securității regionale. Potrivit președintelui, fiecare decizie politică sau administrativă este gândită în această logică a convergenței.

„Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”, a declarat președintele.

În continuarea intervenției sale, Nicuşor Dan a evidențiat faptul că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una dintre cele mai solide soluții pentru a consolida legătura dintre cele două state și pentru a răspunde presiunilor externe persistente din regiune.

„Cum ştim din propria experienţă, aderarea la Uniune este şi un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare şi de contracararea ingerinţelor externe, la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenţei”.

Președintele Nicuşor Dan a abordat și obiectivele strategice ale României în plan economic, subliniind că aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică rămâne o prioritate majoră. El a precizat că au fost deja parcurși pași importanți în acest proces, iar eforturile instituționale vor continua pentru finalizarea aderării în 2026.

Șeful statului a arătat că acest obiectiv beneficiază de susținere politică largă, atât din partea puterii, cât și a opoziției, ceea ce conferă stabilitate și predictibilitate demersului. În viziunea sa, calitatea de membru OCDE va contribui direct la întărirea credibilității economiei românești în fața investitorilor și creditorilor externi.

„Au fost deja parcursi paşi decisivi, iar efortul interinstitucional pentru finalizarea procesului de aderare în 2026 va fi menţinut. Această aderare reprezintă un obiectiv naţional sprijinit consensual de putere şi de opoziţie. Alături de procesul de echilibrare bugetară, calitatea de membru OCDE va reprezenta, la sfârşitul anului 2026 sau la mijlocul anului 2026, un instrument adiţional de promovare a economiei româneşti, o economie puternică, stabilă şi care oferă credibilitate investitorilor şi creditorilor externe. Aceasta va fi contextul în care România îşi propune să adopte o abordare mai activă a diplomaţiei economice. Vom continua să consolidăm atât relaţiile cu partenerii strategice ai României, cât şi cele cu cei ai Uniunii Europene la nivel global”, a explicat Nicușor Dan.

Din această perspectivă, președintele a salutat și rezultatele negocierilor privind extinderea acordurilor de comerț liber dintre Uniunea Europeană și parteneri globali importanți.

„România va continua să joace un rol activ în susţinerea stabilităţii la nivel global”.

Nicuşor Dan a detaliat poziționarea României în raport cu principalele dosare internaționale, subliniind că statul român va continua să sprijine soluțiile diplomatice și respectarea dreptului internațional.

„Poate că doar acest fapt, conştientizarea impredictibilităţii, reprezintă singurul aspect incontestabil în această perioadă de reaşezări globale, de schimbări de paradigmă şi de calcule complexe de politică externă. De aceea, România va căuta să participe activ la regândirea şi eficientizarea sistemului multilateral. Vom fi un partener de încredere care susţine şi promovează valorile democratice şi dreptul internaţional. Mă gândesc în special la Organizaţia Naţiunilor Unite, care în acest an îşi va alege un nou secretar general şi care va trebui să se adapteze acestor noi circunstanţe globale. Am în minte şi apartenenţa noastră la francofonie, în cadrul căreia România doreşte să-şi asume responsabilităţi mai mari”, a precizat preşedintele Nicuşor Dan.

Referindu-se la situația din Orientul Mijlociu, președintele a evidențiat importanța eforturilor internaționale care au dus la încetarea focului în Gaza.

„În Orientul Mijlociu vom încuraja soluţiile diplomatice bazate pe dreptul internaţional. Salut eforturile Statelor Unite, ale Egiptului, ale Qatarului şi ale Turciei, care au condus la acordul privind încetarea focului în Gaza şi la eliberarea ostaticilor”, a exprimat președintele.

Șeful statului a anunțat menținerea implicării umanitare a României în regiune, cu accent pe sprijinul medical acordat copiilor, și a reiterat susținerea pentru statele din Balcanii de Vest și din Caucaz, considerate zone-cheie pentru securitatea europeană.

„Vom sprijini în continuare statele din Balcanii de Vest. Integrarea lor europeană poate asigura securitatea şi prosperitatea acestei zone din inima continentului nostru. Nu în ultimul rând, România va continua să îşi dezvolte relaţiile cu statele din Caucaz, prin parteneriate reciproc avantajoase, înţelese ca instrumente de stabilizare şi dezvoltare a regiunii”, a mai spus el.

Totodată, președintele Nicuşor Dan a adus în discuție protejarea drepturilor cetățenilor români din afara granițelor, pe care a definit-o drept o prioritate a mandatului său. El a transmis mulțumiri țărilor care găzduiesc comunități importante ale diasporei românești și a vorbit despre inițiativele aflate în pregătire pentru consolidarea legăturii cu acestea.

„Protejarea şi promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate a mandatului meu şi pune şi o punte solidă de legătură între ţările noastre. Avem mai multe iniţiative pentru îmbunătăţirea legăturii dintre statul român şi comunităţile noastre din exterior, proiect asupra căruia vă vom informa la momentul potrivit”.

În același context, șeful statului a remarcat faptul că România a devenit, în ultimii ani, o destinație pentru muncitori străini, subliniind eforturile autorităților pentru integrarea acestora.