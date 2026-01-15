Nicușor Dan a afirmat că România traversează un moment de tranziție important, odată cu încheierea unui ciclu electoral extins, care a pus la încercare funcționarea instituțiilor și reziliența democratică a statului. În fața corpului diplomatic, șeful statului a subliniat că acest proces a fost marcat de dificultăți majore, dar a demonstrat capacitatea sistemului democratic de a răspunde unor provocări complexe.

În debutul discursului, președintele a explicat contextul mai larg în care se află România la început de an, insistând asupra nevoii de adaptare a politicii externe la un mediu global volatil.

„Anul care a început se anunţă unul cu multe provocări, astfel că pentru a contribui eficient la obiectivul de pace şi cooperare, politica noastră externă va trebui să fie şi dinamică şi creativă. Dar înainte de a vorbi de priorităţile specifice politicii externe, primiţi-mi să vă prezint o analiză subţintă a situaţiei României în plan intern”, a spus el.

În acest cadru, Nicușor Dan a punctat explicit faptul că „anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi, în care am avut de înfruntat un război hibrid”.

Președintele a insistat asupra modului în care instituțiile statului au gestionat această perioadă tensionată, subliniind importanța respectării cadrului legal și a echilibrului democratic.

„Totuşi, democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test de maturitate, aplicând legea şi asigurând funcţionarea instituţiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, în cadrul societăţii şi de reconsolidare a echilibrului între puterile state”, a mai spus Nicușor Dan.

Referindu-se la mediul internațional, Nicușor Dan a descris un peisaj global marcat de incertitudini și tensiuni structurale, care impun o abordare flexibilă și anticipativă din partea diplomației române. El a atras atenția asupra revenirii competiției dintre marile puteri și a slăbirii mecanismelor multilaterale.

„Mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, este marcat de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri. Şi, aşa cum s-a menţionat, normele internaţionale au devenit deseori relativizate şi organismele multiraterale şi-au pierdut cel puţin în parte din forţa”, a spus preşedintele Nicuşor Dan

În acest context, șeful statului a explicat că realitățile globale suprapuse cer reacții rapide și bine calibrate din partea aparatului diplomatic.

„Am solicitat, în calitate de preşedinte, diplomaţilor noştri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi, să anticipeze realităţile viitoare şi să reacţioneze prompt faţă de acestea”.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a subliniat că România nu va renunța la reperele sale strategice.

„Ţara noastră va rămâne loială promisiunilor şi angajamentelor sale de politică externă şi de securitate. Şi, în egală măsură, îşi va urmări cu tenacitate interesele naţionale, aşa cum cetăţenii noştri ne-o cer. Aceasta este esenţa conceptului de independenţă solidară pe care l-am introdus în noua strategie de apărare. Suntem convinşi că doar o Românie puternică şi autonomă poate da valoare adăugată alianţelor, parteneriatelor şi relaţiilor de cooperare în care e angajată. O Românie puternică e un aliat, un partener şi un interlocutor mai bun pentru ţările pe care dumneavoastră le reprezentaţi”.

În plan intern, președintele Nicușor Dan a legat eficiența politicii externe de soliditatea instituțională și de încrederea cetățenilor în stat. El a reiterat că România va rămâne un partener predictibil și va continua politica externă bazată pe relația cu Uniunea Europeană, NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

„Vom urmări aceiaşi politică externă, întemeiată pe triada Uniunea Europeană-NATO – Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii. Vom acorda o atenţie sporită unor teme de o importanţă imediată pentru noi, războiul de agresiune dus de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea cu partenerii noştri strategici şi cu statele cu care împărtăşim aceleaşi valori”.

În același timp, președintele a vorbit despre extinderea relațiilor cu alte regiuni ale lumii.

„Prietenilor noştri tradiţionali din Balcani, din Orientul Mijlociu, din Nordul Africii, din America Latină şi Asia le vom propune pe termen mediu un nou nivel de ambiţie care să fructifice capitalul istoric al relaţiilor noastre şi noul dinamism politic şi economic al acestor regiuni”.

În ceea ce privește funcționarea statului, Nicușor Dan a evidențiat rolul justiției și al administrației.

„Întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale acestui mandat, incluse, după cum ştiţi, în noua Strategie naţională de apărăre a ţării, pentru că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii”, a spus președintele.

Președintele a mai arătat că stabilitatea politică și redresarea financiară au fost esențiale în 2025.

„Au fost nişte măsuri dureroase, care au fost obligatoriu a fi luate, într-un termen extrem de scurt, iar aceste măsuri, la nivel macroeconomic, au dat rezultatele aşteptate. România a reuşit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului şi cu o uşoară creştere economică”.

În finalul intervenției, Nicușor Dan a subliniat că reformele administrative și fiscale vor continua și că „doar o situaţie internă solidă, predictibilă şi coerentă poate genera instrumente diplomatice eficiente, iar acest adevăr este cu atât mai relevant în contextul de azi”.