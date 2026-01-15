În intervenţia sa de la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice, Nicuşor Dan a subliniat că relaţia cu Statele Unite va rămâne un pilon esenţial al politicii externe româneşti, într-un context regional şi internaţional marcat de provocări de securitate. Preşedintele a explicat că această direcţie nu se limitează la dimensiunea militară, ci va fi completată de iniţiative economice menite să întărească relaţia bilaterală.

Nicuşor Dan a precizat că România îşi va asuma în continuare rolul strategic pe care îl are în regiunea Mării Negre şi va identifica proiecte concrete care să aducă valoare adăugată cooperării cu partenerul american. În viziunea sa, acest demers contribuie la consolidarea stabilităţii regionale şi la extinderea cooperării dincolo de graniţele imediate ale Europei.

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acţiune a politicii noastre externe, în 2026. România îşi înţelege rolul strategic la Marea Neagră şi va identifica în mod inteligent proiectele care pot aduce valoare adăugată acestui parteneriat. Împreună cu Statele Unite şi aliaţii riverani, România poate proiecta stabilitate, influenţă şi instrumente de cooperare atât în zona extinsă a Mării Negre şi a Balcanilor, cât şi dincolo de această regiune, înspre Caucaz, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu”, a spus președintele.

Preşedintele a adăugat că extinderea şi adaptarea relaţiei bilaterale presupun şi o dimensiune economică mai consistentă.

„Pentru a extinde şi a adapta parteneriatul nostru la necesităţile stringente ale prezentului, vom propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părţi, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securităţii şi apărării şi care să consolideze fundamentul relaţiei noastre”, a relatat Nicușor Dan.

În discursul său, Nicuşor Dan a pus accent pe angajamentele României în cadrul NATO şi pe importanţa Flancului estic al Alianţei. Şeful statului a explicat că securitatea naţională rămâne strâns legată de securitatea colectivă şi de respectarea deciziilor asumate la nivel aliat.

România va continua investiţiile în apărare şi va consolida cooperarea cu aliaţii, inclusiv prin iniţiative regionale relevante. Preşedintele a menţionat în mod special colaborarea cu Polonia şi rolul României în zona Mării Negre, inclusiv în domeniul securităţii maritime şi energetice.

„România va rămâne un aliat angajat şi de încredere, continuând investiţiile în apărarea naţională şi în securitatea colectivă, conform angajamentelor adoptate la Summit-ul de la Haga. În strânsă colaborare cu partenerii noştri polonezi, România va găzdui 2026 Summit-ul Formatului Bucureşti B9, va accelera eforturile susţinute pentru crearea hub-ului de securitate maritimă în Marea Neagră şi va contribui şi în viitor la securitatea energetică a Europei, ca furnizor şi rută de tranzit. Colaborarea noastră transatlantică va avea câteva linii definitorii: apărare, securitate energetică, materii prime rare şi tehnologii de frontier”, a mai comunicat președintele.

În acest context, Nicuşor Dan a subliniat recunoştinţa României faţă de sprijinul primit din partea aliaţilor şi a reafirmat importanţa garanţiilor de securitate oferite de NATO.

„România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliaţii săi. Credem cu tărie că articolul 5 al Tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securităţii noastre naţionale şi collective”.

Preşedintele României a arătat că, în raport cu politicile Uniunii Europene, ţara noastră va continua să se bazeze pe mecanismele deja consacrate şi să susţină consolidarea lor prin decizii bugetare clare şi predictibile.

”Vom rămâne loiali instrumentelor şi politicilor consacrate. Vom promova adoptarea unui cadru financiar multianual ambiţios, cu alocări consistente pentru politica agricolă şi de coeziune. Şi, foarte important, România îşi doreşte stimularea competitivităţii europene şi un acces echilibrat la oportunităţile de finanţare pentru entităţile din toate statele membre ale Uniunii, care să ducă la o distribuţie geografică echilibrată a creşterii competitivităţi”, a spus preşedintele României.

Nicuşor Dan a anunşat că România va sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova.

„Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană. Cum ştim din propria experienţă, aderarea la Uniune este şi un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare şi de contracararea ingerinţelor externe, la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenţei”, a spus președintele.

Preşedintele României a explicat că, pe lângă respectarea direcţiilor tradiţionale ale proiectului european, România îşi asumă necesitatea de a răspunde flexibil schimbărilor rapide din mediul internaţional.

„În egală măsură, înţelegem nevoie de a fi creativi şi de a ne adapta noilor circunstanţe globale. Prin urmare, vom fi implicaţi în procesul de consolidare a industriei europene de apărare, prin multiplele mecanisme iniţiate recent, în primul rând, programul SAFE. Viziunea noastră europeană este aşadar echilibrată, loială valorilor fundamentale fondatoare ale proiectului european şi echilibrului dinamic dintre statele membre şi instituţiile europene, pledând pentru formule creative de acţiune comună, aşa cum am reuşit la Consiliul European de acum o lună. Ne dorim o Uniune puternică, autonomă, strategic şi relevantă în plan global, angajată ca partener egal în relaţia transatlantică, cu mai puţină birocraţie şi regulamente mai simple, cu o competitivitate regăsită şi cu rol significativ în tehnologiile importante ale secolului XXI”, a arătat preşedintele Nicuşor Dan.

O altă temă majoră abordată de Nicuşor Dan a fost războiul din Ucraina şi impactul acestuia asupra securităţii europene. Preşedintele a arătat că România susţine iniţiativele internaţionale pentru obţinerea unei păci durabile şi consideră că anul 2026 ar putea marca un moment important în acest sens.

„2026 poate fi un an al păcii în Europa”.

În acest cadru, şeful statului a exprimat sprijinul României pentru demersurile preşedintelui american privind negocierile de pace.

„România susţine eforturile preşedintelui Trump de negociere a unei păci rapide şi durabile, cu garanţii ferme de securitate pentru Ucraina, la care suntem gata să contribuim în mod substanţial”.

Nicuşor Dan a subliniat că soluţionarea conflictului va influenţa decisiv arhitectura de securitate a continentului şi a insistat asupra respectării principiilor fundamentale ale dreptului internaţional.

„Este fundamental ca valorile fondatoare ale securităţii colective să rămână aceleaşi, principiile Cartei ONU, independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a statelor. Pacea în Ucraina reprezintă, prin urmare, un test esenţial pe care sper să avem înţelepciunea şi curajul de a-l trece cu bine. Este un test în care nu ne putem permite să eşuăm. Din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri, iar în acest context cred că doar creşterea presiunilor asupra acestei, inclusiv prin sancţiuni, o poate aduce la masa negocierii”.

Preşedintele a criticat poziţia Federaţiei Ruse şi a arătat că lipsa unui interes real pentru negocieri impune menţinerea presiunilor internaţionale.

„Este necesar ca Federaţia Rusă să renunţe la abordarea sa contraproductivă şi să nu submineze în continuare eforturile de pace. Din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri, iar în acest context cred că doar creşterea presiunilor asupra acestei, inclusiv prin sancţiuni, o poate aduce la masa negocierii”.

În finalul intervenţiei sale pe acest subiect, Nicuşor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina, inclusiv în etapa de reconstrucţie şi integrare europeană.