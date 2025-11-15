Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că nu există nicio încercare de mușamalizare în cazul fetiței de doi ani care a murit după ce a fost sedată într-o clinică stomatologică din Capitală și a precizat că toate datele necesare anchetei au fost deja colectate.

El a afirmat că verificările preliminare arată că unitatea medicală nu dispunea de echipamentele minime necesare pentru efectuarea unei anestezii generale, deși procedura fusese realizată în acel spațiu.

Rogobete a explicat, într-o intervenție la Antena 3, că serverele și spațiile de stocare ale clinicii au fost sigilate de procurori, iar Inspecția Sanitară verifică doar componenta administrativă — respectiv dacă unitatea respecta normele în vigoare și protocoalele obligatorii.

El a mai spus că forma finală a raportului va fi gata luni, moment în care vor fi decise eventualele sancțiuni administrative ce pot fi aplicate de Ministerul Sănătății.

„Din câte ştiu eu, toate serverele şi spaţiile de stocare au fost sigilate de către procurori. Inspecţia Sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii verifică din punct de vedere administrativ dacă acel spaţiu, dacă acea locaţie, respecta normativul în vigoare şi dacă erau aplicate toate protocoalele corespunzător. Eu verific doar administrativ. Sigur că am elemente din raport. Forma finală a lui va fi gata luni şi atunci vom decide şi care sunt sancţiunile administrative, dacă doriţi, pe care Ministerul Sănătăţii le poate aplica în acest sens”, a afirmat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a subliniat că nu există nicio tentativă de ascundere a adevărului și că toate informațiile au fost adunate complet de echipele sale.

El a precizat clar faptul că sediul clinicii nu avea autorizație de funcționare și că nu respecta condițiile minime necesare pentru efectuarea anesteziei generale, ceea ce reiese din datele preliminare ale controlului.

„Nu se încearcă nicio muşamalizare şi vă asigur că toate datele au fost colectate de către colegii mei. Acesta este motivul pentru care am şi spus cu fermitate public că acea clădire, acel sediu nu are autorizaţie de funcţionare şi nu sunt respectate sau nu au fost respectate condiţiile minimale pentru aplicarea de anestezie generală”, a spus demnitarul.

Întrebat de ce unitatea medicală funcționa în lipsa avizului obligatoriu, Alexandru Rogobete a explicat că acest lucru s-a întâmplat „din inconștiență”, motiv pentru care ministerul a demarat, în urmă cu patru săptămâni, cel mai amplu control național efectuat din 1989 până în prezent.

El a menționat că sunt verificate toate clinicile și cabinetele private care au cel puțin o sală de operație și că, până în acest moment, au fost suspendate peste 20 de cabinete și au fost aplicate peste 30 de amenzi. Ministrul a estimat că verificările vor fi finalizate în două-trei săptămâni.

„Din inconştienţă şi acesta este şi motivul pentru care am demarat primul şi cel mai mare control la nivel naţional acum patru săptămâni prin care colegii mei verifică toate clinicile private şi toate cabinetele private care au cel puţin o sală de operaţie. Este cel mai mare control extins la nivel naţional care se desfăşoară de după Revoluţie. Estimez că în două-trei săptămâni vom avea acest control finalizat Până atunci vă pot spune că au fost suspendate peste 20 de cabinete în această ţară şi amendate peste alte 30”, a mai explicat Alexandru Rogobete, sâmbătă seară.

Demnitarul a explicat, de asemenea, că Ministerul Sănătății nu are competența de a verifica imaginile de pe camerele de supraveghere ale clinicii, această responsabilitate revenind exclusiv Parchetului.

El a arătat că există trei paliere de analiză: Parchetul, care investighează componenta penală și poate verifica sistemele video; Colegiul Medicilor, care analizează conduita medicală și potențiale elemente de malpraxis; și Ministerul Sănătății, care evaluează respectarea normelor administrative.

„Din punct de vedere administrativ controlul deschis şi desfăşurat de Ministerul Sănătăţii va veni în completarea celui realizat de către Parchet. Eu nu am cum să verific camerele video ale instituţiei, doar Parchetul poate face acest lucru. Colegiul Medicilor va verifica conduita terapeutică şi va stabili dacă au existat elemente de malpraxis, iar Ministerul Sănătăţii va verifica din punct de vedere administrativ modul în care era organizat şi dacă acest cabinet respecta sau nu normativele şi vă spun că nu le respecta şi că într-adevăr nu existau echipamentele minime necesare pentru ca în acel spaţiu să poată fi acordată anestezie generală, lucruri pe care le am din control, date preliminare, dar care confirmă, din păcate, tragedia care s-a întâmplat”, a încheiat Alexandru Rogobete.

