Moartea fetiţei de doi ani, survenită după o sedare administrată într-o clinică stomatologică din București, deschide un val de acuzaţii grave din partea familiei şi declanşează o anchetă extinsă a autorităţilor.

Tatăl copilei susţine că reprezentanţii unităţii medicale ar fi încercat să ascundă probe, invocând inclusiv intervenţii suspecte asupra sistemului de monitorizare video, chemarea unor persoane din afara clinicii şi alertarea avocatului înainte ca părinţii să afle de deces.

Cazul, preluat iniţial de Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă al Poliţiei Capitalei, a fost transferat ulterior la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pe fondul complexităţii situaţiei.

Tatăl fetiţei a afirmat sâmbătă, pentru Antena 3, că anchetatorii ar trebui să analizeze cu prioritate sistemul de supraveghere al clinicii, întrucât camerele ar fi surprins întreaga intervenţie şi momentele critice care au urmat.

El a spus că, în timp ce copilul era resuscitat mai bine de o oră, reprezentanţii clinicii ar fi părut extrem de stresaţi şi ar fi solicitat insistent prezenţa unei persoane care cunoştea sistemul video.

Aceasta ar fi venit cu o cheie specială, ar fi accesat aparatura, apoi ar fi plecat rapid, fapt care i-a ridicat suspiciuni tatălui. El a declarat că solicită instituţiilor statului să verifice transparent imaginile.

„Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei chemaseră avocatul, juristul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi. Spuneau încontinuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video. A venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a spus tatăl fetiței.

Bărbatul a mai explicat că analizele fetiţei indicaseră valori mai mari decât cele normale, motiv pentru care părinţii ar fi dorit să amâne intervenţia. Cu toate acestea, susţine el, personalul clinicii ar fi insistat ca procedura să aibă loc.

Tatăl a relatat că alegerea clinicii fusese făcută în baza unei experienţe anterioare pozitive, spunând că şi-au dorit „ce e mai bun pentru copil”.

El a afirmat că doreşte ca medicul anestezist să explice public insistenţa cu care ar fi solicitat prezenţa lor la clinică, în ciuda analizelor respective, insinuând că motivaţia ar fi putut fi una financiară.

„Într-adevăr, ieşiseră nişte valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte? Am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operaţie, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu ştiam noi că ei o omoară. N-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic uitaţi ce s-a întâmplat. Ei au insistat să venim. (…) Aş vrea ca doamna anestezistă să iasă public să ne spună de ce ne-a chemat cu aşa insistenţă. Eu nu văd decât un singur motiv, de bani”, a afirmat tatăl fetiței decedate.

Bărbatul acuză şi faptul că ambulanţa ar fi fost chemată prea târziu, susţinând că fetiţa ar fi fost deja decedată în momentul apelului.

El a precizat că micuţa suferise de o infecţie dentară şi că familia se prezentase la clinică pentru că în urmă cu câteva luni copilul trecuse printr-o procedură similară fără probleme.

Fetiţa a fost înmormântată sâmbătă, în absenţa mamei, care nu a putut participa din cauza stării emoţionale.