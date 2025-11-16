Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis, la solicitarea News.ro, că în seara incidentului au fost înregistrate trei apeluri la 112 care raportau o urgență medicală la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Prima sesizare a intrat în sistem la ora 18:41 și semnala faptul că o persoană se afla în stare de inconștiență.

La doar câteva minute distanță, la ora 18:51, a fost primit un al doilea apel care confirma aceeași situație. Ambele apeluri indicau o urgență gravă, iar STS menționează că procedurile standard au fost aplicate imediat.

Instituția subliniază că solicitările au fost direcționate către agențiile competente în mai puțin de un minut.

În comunicarea oficială, STS precizează:

„Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 şi la ora 18:51, fiind semnalată o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluţionare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanţă şi Poliţie, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie şi a altor entităţi cu competenţe în domeniu, pentru preluarea şi gestionarea urgenţelor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, explică instituția.

Prin urmare, din perspectiva STS, partea de preluare și transfer al apelurilor s-a desfășurat conform procedurilor, fără întârzieri la nivelul dispeceratului unic.

La ora 19:49, un nou apel la 112 solicita prezența unui echipaj de Poliție, fiind făcută referire la același caz medical grav. Conform datelor STS, și această solicitare a fost transferată simultan către Poliție, ISU-SMURD și Ambulanță.

Diferența de timp dintre primele apeluri și cel de-al treilea rămâne unul dintre aspectele analizate în prezent de autorități, având în vedere complexitatea cazului și numărul instituțiilor implicate.

Tatăl copilei susține că clinica i-a informat abia după mai bine de o oră că fiica sa intrase în stop cardio-respirator după administrarea sedării. El afirmă că intervenția medicală și sosirea ambulanței ar fi durat prea mult.

În declarația sa pentru presă, acesta spune:

„După 20 de minute, după ce a sedat-o sau a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambulanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva”, povestește tatăl fetiței.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că activitatea clinicii stomatologice din București unde o fetiță de doi ani a murit în urma unei anestezii este suspendată pe durata investigațiilor aflate în desfășurare. Oficialul a precizat că va lua o decizie administrativă abia după ce va primi raportul complet întocmit de echipele de control ale ministerului, subliniind că nu va interveni în ancheta penală.

Rogobete a explicat că „Ţinând cont că este o anchetă a Parchetului General, nu voi avea o conferinţă de presă prin care să prezint datele, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, voi transmite raportul Inspecţiei Sanitare de Stat în completare către colegii de la Parchet, pentru a putea finaliza dosarul. Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura anchetei care se întâmplă acolo. După ce voi vedea raportul final, cu siguranţă că voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta care se află în desfăşurare”, a declarat ministrul în cadrul unei conferințe susținute duminică.

Șeful Sănătății a precizat și că spațiul în care s-a realizat anestezia generală nu respecta condițiile minime impuse de legislație.

„Vă spun cu certitudine că în acel spaţiu în care a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minimale aşa cum sunt prevăzute ele în legislaţie. Nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desfăşura o anestezie generală în condiţii de siguranţă. Pentru a clarifica puţin lucrurile, această clinică are două sedii. Pentru primul sediu, cel mai vechi sediu, lucrurile sunt în regulă, există dotarea minimală, drept dovadă că timp de 11 ani au avut activitate medicală acolo şi nu au existat astfel de incidente. Iar sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă”, a mai transmis Rogobete.

