Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă o schimbare majoră privind modul în care sunt realizate intervenţiile stomatologice efectuate sub anestezie generală, după tragedia de la o clinică privată din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit în urma unei proceduri dentare.

Oficialul spune că a propus ca toate operaţiile de acest tip să poată fi realizate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi, acolo unde există infrastructură ATI care poate salva vieţi în situaţii de urgenţă.

Rogobete a explicat că în spitalele de stat sunt prezente dotările şi specialiştii necesari pentru a interveni rapid în cazul unei complicaţii survenite în timpul anesteziei generale, spre deosebire de multe dintre clinicile private care oferă aceste servicii, dar nu îndeplinesc cerinţele minime de siguranţă.

Ministrul a detaliat situaţia în cadrul unei intervenţii la Antena 3 CNN, subliniind că unitatea medicală în care a fost tratată fetiţa funcţiona fără avize valide în spaţiul unde s-a produs incidentul. Unul dintre sedii avea autorizaţie de funcţionare, însă cel în care s-a aplicat anestezia generală era complet în afara normelor.

„Această clinică avea două sedii, un sediu pentru care exista autorizaţie de funcţionare şi în care lucrurile erau conform legislaţiei în vigoare şi un sediu, adică acesta în care a avut loc această tragedie în care lucrurile nu erau şi nu sunt de fapt în regulă. Nu există autorizaţie sanitară de funcţionare pentru această clădire, echipamentele minimale necesare pentru ca intervenţiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau şi aici mă refer la monitor de funcţii vitale, mă refer la oxigen şi sigur la alte echipamente minimale pentru ca această intervenţie să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, ceea ce a lipsit nu a fost doar un document birocratic, ci elemente esenţiale care fac diferenţa dintre o procedură sigură şi un eveniment cu final tragic.

Rogobete a explicat că, odată cu această tragedie, este necesară o reanalizare a modului în care sunt autorizate şi desfăşurate procedurile stomatologice cu anestezie generală în mediul privat. Soluţia propusă este extinderea acestor intervenţii către spitalele publice, acolo unde standardele de siguranţă sunt net superioare, iar personalul ATI poate interveni imediat în caz de complicaţii.

”Acesta este şi motivul pentru care am propus şi săptămâna viitoare vor urma o serie de întâlniri pentru acest lucru, ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi. De ce în spitalele publice? Pentru că acolo există o infrastructură ATI corespunzătoare şi în cazul în care apar astfel de complicaţii urgente să se poată interveni pentru a evita astfel de drame”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Potrivit lui Rogobete, implementarea acestei măsuri va implica discuţii cu managerii de spitale, cu specialiştii ATI şi cu reprezentanţii Colegiului Medicilor, pentru a stabili exact procedurile şi criteriile de eligibilitate, astfel încât accesul pacienţilor să fie rapid, iar siguranţa să fie prioritară.

Ministrul a precizat că raportul final realizat de inspectorii sanitari va fi esenţial în ancheta penală deschisă de Parchet. Documentul va conţine concluziile medicale privind neregulile găsite la clinică, dar şi recomandările administrative pe care instituţia le poate impune.

”Mâine când voi avea raportul final al inspecţiei vom decide care sunt măsurile administrative clare, dar vă reamintesc că există o anchetă procurorilor în desfăşurare şi cel mai probabil că raportul nostru va contribui la această anchetă. Eu voi trimite către Parchetul General toate concluziile de natură medicală. În paralel Colegiul Medicilor realizează o anchetă disciplinară pentru a identifica dacă discutăm sau nu despre malpraxis şi raportul acestora va fi transmis către Parchet”, a transmis Alexandru Rogobete.

Rogobete a subliniat că ministerul nu va interfera cu investigaţia procurorilor, însă va pune la dispoziţie toate datele necesare pentru clarificarea responsabilităţilor.

Ministrul a anunţat şi că, în urma verificărilor extinse declanşate în ultimele săptămâni, numeroase cabinete şi clinici private au fost găsite cu deficienţe grave. În unele situaţii s-a ajuns chiar la retragerea avizelor de funcţionare.

”Controlul este unul de o anvergură mare. Eu sper ca în două, trei săptămâni din acest moment să fie finalizat şi atunci voi prezenta toate detaliile. Ca date preliminare, până în acest moment, pentru peste 20 de cabinete sau clinici private s-a retras avizul de funcţionare, pe de-o parte şi, pe de altă parte peste 30 din ele au fost sancţionate administrativ. Nu vreau neapărat să discutăm despre control, pentru că eu mi-am dorit după drama de la Constanţa, să ştim cum stăm în primul rând şi această verificare în masă pentru toate cabinetele are şi o natură dacă doriţi preventivă, în sensul în care inspectorii verifică situaţia şi lasă măsuri corective pentru intrarea în legalitate şi, sigur pentru evitarea astfel de situaţii ca cea de la Constanţa sau drama care s-a întâmplat în acest cabinet de stomatologie”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că aceste controale nu au ca scop închiderea clinicilor, ci corectarea neregulilor şi creşterea siguranţei pacienţilor. Totuşi, în cazurile în care deficienţele sunt grave, retragerea avizului este obligatorie.