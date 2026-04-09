Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a modificat Ordinul nr. 870, aflat în prezent în transparență publică, pentru a corecta modul în care este recunoscută și plătită munca medicilor rezidenți.

El a explicat că această schimbare vine pentru a elimina o situație considerată nedreaptă, în care activitatea rezidenților în gărzi nu era remunerată corespunzător.

Ministrul a arătat că, dacă sistemul le cere responsabilitate, atunci trebuie să existe și o recunoaștere clară a muncii lor, subliniind că rezidenții participă activ la îngrijirea pacienților și la deciziile medicale din fiecare zi.

Potrivit acestuia, rezidenții nu sunt doar în formare, ci fac deja parte din funcționarea reală a sistemului sanitar și reprezintă baza pe care se va construi viitorul acestuia.

„Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe şi recunoaştere clară a muncii lor. Rezidenţii nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real şi din îngrijirea pacienţilor, în fiecare zi. Rezidenţii nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a „profului”. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate şi cei pe care ne bazăm pentru o construcţie onestă, care nu mai ţine cont de trecut, ci de prezent şi viitor”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform modificărilor, medicii rezidenți vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă în unitățile în care își desfășoară pregătirea, având rolul de a dubla medicul titular de gardă și de a contribui la completarea programului normal de lucru.

Începând din anul I, rezidenții pot participa, la cerere, la gărzi desfășurate în afara programului obișnuit, în specialitatea în care se formează, cu excepția liniei I. Activitatea lor se desfășoară sub responsabilitatea medicului titular.

Din anul III, aceștia pot intra, tot la cerere, inclusiv în linia I de gardă, dar doar cu respectarea competențelor și sub supravegherea unui medic specialist sau primar desemnat.

Un element esențial al modificării este legat de salarizare. Ministrul Sănătății a precizat că toate gărzile efectuate de rezidenți în afara programului normal vor fi plătite obligatoriu de unitățile sanitare în care sunt realizate, cu respectarea legislației în vigoare.

El a subliniat că modul în care sunt tratați medicii la început de carieră reflectă direcția în care se dezvoltă sistemul de sănătate și că această schimbare este necesară pentru a construi un sistem mai corect.

„Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale. Ei sunt generaţia care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei. De aceea, modul în care îi tratăm la început de drum spune foarte clar ce fel de sistem construim. Asta este direcţia în care mergem”, afirmă Rogobete.

Totodată, ministrul a arătat că experiența sa personală ca medic rezident i-a permis să înțeleagă rolul esențial al acestora în spitale, explicând că rezidenții nu pot fi considerați personal auxiliar, ci sunt o componentă importantă a activității medicale curente și a viitorului sistemului sanitar.