Decizia anunțată de Alexandru Rogobete pe Facebook duce la creșterea numărului total de astfel de unități la 29 la nivel național, acestea fiind destinate pacienților aflați în situații cardiace critice care necesită monitorizare permanentă și intervenție rapidă.

Noile unități vor funcționa în cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și Spitalul Județean de Urgență Deva. Prin această extindere, autoritățile urmăresc să crească accesul pacienților la tratament specializat în cazuri de urgență cardiovasculară.

Potrivit ministrului Sănătății, aceste structuri sunt dedicate pacienților care suferă de infarct miocardic, aritmii severe sau alte urgențe cardiovasculare, situații medicale în care intervenția rapidă este esențială pentru salvarea vieții.

Aceste structuri sunt destinate pacienților cu infarct miocardic, aritmii severe sau alte urgențe cardiovasculare, situații în care fiecare minut poate face diferența între viață și moarte”, a scris ministrul pe Facebook.

Extinderea rețelei este realizată prin Programul Național de Acțiuni Prioritare – AP-USTACC, program prin care unitățile beneficiază de finanțare directă din partea Ministerul Sănătății din România. Fondurile sunt destinate achiziției de medicamente, consumabile și materiale sanitare necesare pentru îngrijirea pacienților aflați în stare critică.

Conducerea Ministerului Sănătății consideră că accesul rapid la un spital pregătit pentru intervenții cardiologice de urgență poate face diferența în tratarea acestor cazuri. Consolidarea rețelei de unități specializate are rolul de a crește capacitatea sistemului medical de a răspunde urgențelor cardiovasculare și de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale țării.

„Extinderea este realizată prin Programul Național de Acțiuni Prioritare – AP-USTACC, prin care aceste unități beneficiază de finanțare directă de la Ministerul Sănătății pentru achiziția de medicamente, consumabile și materiale sanitare necesare îngrijirii pacienților critici. În cardiologie, diferența o face accesul rapid la un spital pregătit să intervină imediat. Prin consolidarea acestor unități creștem capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde urgențelor cardiovasculare și de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale țării. Știu că mai sunt multe de făcut, dar fiecare astfel de pas înseamnă mai multă siguranță pentru pacienți și șanse reale la tratament rapid și eficient", a conchis ministrul

