Agresorii medicilor și asistentelor riscă până la 25 de ani de închisoare. Senatul a votat o protecție extinsă pentru personalul din spitale

Senatul a adoptat o propunere legislativă care înăsprește semnificativ sancțiunile pentru agresiunile comise împotriva personalului din unitățile medicale. Proiectul introduce pentru medici, asistente, infirmieri, brancardieri și alte categorii de angajați din spitale un regim de protecție similar celui aplicat funcționarilor publici în cazurile de ultraj, iar pedepsele pot ajunge până la 25 de ani de închisoare în cele mai grave situații.

Plenul Senatului a adoptat marți, cu 107 voturi pentru, propunerea legislativă care instituie o protecție extinsă pentru personalul medical, auxiliar sanitar și nemedical din sistemul de sănătate, precum și pentru membrii familiilor acestora.

Proiectul a fost adoptat de Senat în calitate de primă cameră sesizată și urmează să își continue parcursul parlamentar.

Inițiativa legislativă vizează apărarea personalului aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau pentru fapte îndeplinite în timpul exercitării profesiei. Printre beneficiarii noilor prevederi se numără medicii, asistentele medicale, infirmierii, brancardierii și celelalte categorii de personal angajate în unitățile sanitare publice și private.

În practică, propunerea legislativă L263/2026 modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și introduce în aceasta elementele specifice infracțiunii de ultraj prevăzute de Codul Penal pentru funcționarii publici.

Inițiatorii consideră că măsura este necesară în contextul numeroaselor agresiuni semnalate împotriva personalului medico-sanitar. În timpul dezbaterilor din Comisia juridică a Senatului, senatorul Adrian Streinu-Cercel, care a susținut proiectul, a arătat că în unitățile medicale au existat numeroase situații tensionate și incidente care au demonstrat necesitatea consolidării cadrului legislativ de protecție.

„Vedem agresiuni asupra personalului medico-sanitar și am găsit de cuviință să modificăm cadrul legislativ. Am fost manager de institut și am văzut foarte multe lucruri. Am văzut și modul în care se intră în grupuri în spitalele din România, am văzut și cum își cantonează tabere în curțile institutelor și nu vreau să zic mai mult. Dacă vrem să schimbăm ceva în România, atunci trebuie să găsim forma cea mai potrivită și cred că s-a găsit”, a declarat senatorul Adrian Streinu-Cercel, marțea trecută, în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.

Textul adoptat de Senat stabilește sancțiuni diferențiate în funcție de gravitatea faptelor comise împotriva personalului medical și a celorlalte categorii protejate.

Amenințarea directă sau realizată prin mijloace de comunicare împotriva personalului medical, auxiliar sanitar sau nemedical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în exercitarea funcției va fi pedepsită cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă.

În cazul lovirilor și al altor acte de violență, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la un an la cinci ani. Dacă agresiunea produce vătămare corporală, sancțiunea crește la o pedeapsă cu închisoarea între doi și șapte ani.

Pentru lovirile sau vătămările care cauzează moartea victimei, legea prevede pedepse cu închisoarea între cinci și cincisprezece ani.

Cea mai severă sancțiune este rezervată infracțiunii de omor comise împotriva persoanelor protejate prin această lege, pedeapsa fiind cuprinsă între 15 și 25 de ani de închisoare.

Una dintre prevederile importante ale proiectului este extinderea protecției și asupra membrilor de familie ai personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical.

Astfel, aceleași pedepse prevăzute pentru amenințări, agresiuni, vătămări corporale, fapte cauzatoare de moarte sau omor vor fi aplicate și atunci când victimele sunt rude ale persoanelor care lucrează în unități medicale.

„Art. 652 (1) Amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva personelor prevăzute la art. (1) se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani. (3) Vătămarea corporală săvârșită împotriva personelor prevăzute la art. (1) se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani. (4) Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte săvârșite împotriva personelor prevăzute la art. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 15 ani. (5) Omorul săvârșit împotriva personelor prevăzute la art. (1) se pedepsește cu închisoare de la 15 ani la 25 ani. (6) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele comise în condițiile alin (1)-(5) dacă privesc un membru de familie al persoanelor prevăzute la alin (1)”, arată propunerea legislativă.

Prin adoptarea acestei inițiative, Senatul a creat un mecanism legislativ care echivalează protecția personalului medical cu cea acordată funcționarilor publici în cazul infracțiunilor de ultraj. Autorii proiectului susțin că măsura este menită să descurajeze agresiunile din spitale și să ofere un nivel suplimentar de siguranță celor care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar.

Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz, noua lege va introduce unele dintre cele mai dure sancțiuni prevăzute în prezent pentru agresiunile îndreptate împotriva personalului medical și a familiilor acestuia.