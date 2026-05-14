Sistemul de asigurări de sănătate din România trece printr-o etapă majoră de digitalizare, menită să ofere asiguraților un control mult mai mare asupra istoricului lor medical. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, a anunţat miercuri, 13 mai 2026, implementarea unei noi platforme informatice care va include o componentă inovatoare: portofelul digital al pacientului.

Conform oficialului, noul sistem informatic, care va înlocui platforma PIAS, integrează modulul „eSănătateaMea”, un spațiu virtual personalizat pentru fiecare cetățean. Horațiu Moldovan a explicat la Medika TV că, începând din vara acestui an, pacienții vor putea regăsi în acest portofel digital toate documentele esențiale care le vizează starea de sănătate.

Printre acestea se numără scrisorile medicale, biletele de trimitere, rețetele compensate și biletele de externare din unitățile spitalicești.

Un element de noutate absolută este transparența financiară. Președintele CNAS a precizat că utilizatorii vor putea vizualiza deconturile aferente fiecărui serviciu medical de care au beneficiat. El a subliniat că raportările medicilor, exprimate de obicei în puncte, vor fi convertite automat în lei în cadrul platformei.

Astfel, orice asigurat va ști exact cât a costat o consultație la cardiologie sau ce sumă a decontat Casa de Asigurări pentru o perioadă de spitalizare.

„Ceea ce medicul raportează în puncte la sfârşit de lună, în acest portofel digital al pacientului, în portalul eSănătateaMea, se va cuantifica în bani, în lei, şi acolo pacientul va vedea. Am fost la o consultaţie la cardiologie şi consultaţia şi toate serviciile pe care le-am primit au costat atât. Am fost internat în spital, iar Casa de Asigurări de Sănătate a decontat pentru mine atât”, a adăugat președintele CNAS.

Dincolo de datele individuale ale pacienților, autoritățile pregătesc o transformare profundă a modului în care instituția comunică utilizarea bugetului public.

Horaţiu Moldovan a anunțat lansarea unei platforme online dedicate monitorizării indicatorilor de activitate ai furnizorilor de servicii medicale.

Această inițiativă va debuta cu spitalele publice și se va extinde treptat către toate segmentele sistemului sanitar. Șeful CNAS a menționat că obiectivul principal este ca publicul să înțeleagă exact cum sunt distribuiți banii către medicina de familie, ambulatoriul de specialitate sau programele naționale.

Platforma va oferi un grad ridicat de granularitate, permițând vizualizarea numărului de servicii decontate, asigurând astfel o transparență totală asupra fluxurilor financiare din sistemul de sănătate, a mai explicat Moldovan.

„Vom face o platformă online prin care vom expune toţi indicatorii de activitate şi începem cu spitalele publice din România, iar această platformă se va actualiza ulterior în lunile care urmează cu toate domeniile de asistenţă, astfel încât toată lumea să ştie exact pe ce cheltuieşte Casa de Asigurări de Sănătate banii, câţi bani pe fiecare domeniu de activitate. Câţi bani cheltuieşte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe medicina de familie, pe ambulatoriul de specialitate, câte servicii au fost decontate şi mergem din acest punct de vedere cu un grad de granularitate cât mai mare, astfel încât să existe transparenţă totală”, a încheiat Horațiu Moldovan.

Funcționalitate / Indicator Descriere Detaliată Termen Implementare Portofel Digital (eSănătateaMea) Acces la dosarul medical: rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale și externări. Vara 2026 Transparență Financiară Conversia serviciilor medicale din puncte în sume concrete (RON) vizibile pentru pacient. Vara 2026 Monitorizarea Cheltuielilor Platformă online cu indicatori de activitate pentru spitale publice și ambulatorii. Implementare etapizată Granularitate Date Detalierea bugetelor pe domenii: medicină de familie, specialiști, servicii decontate. În curs de actualizare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate îi asigura anul trecut pe pacienți și pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS rămâne funcțională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur și accesibil.

Noua platformă în curs de dezvoltare va avea o arhitectură informatică modernă și funcționalități superioare celor actuale, inclusiv conectivitatea și interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din sănătate.

Modernizarea și redimensionarea platformei informatice administrate de CNAS se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).