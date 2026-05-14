Sistemul de asigurări de sănătate din România trece printr-o etapă majoră de digitalizare, menită să ofere asiguraților un control mult mai mare asupra istoricului lor medical. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, a anunţat miercuri, 13 mai 2026, implementarea unei noi platforme informatice care va include o componentă inovatoare: portofelul digital al pacientului.
Dosarul medical și costurile serviciilor devin accesibile online prin noua platformă CNAS, anunță Horațiu Moldovan
Conform oficialului, noul sistem informatic, care va înlocui platforma PIAS, integrează modulul „eSănătateaMea”, un spațiu virtual personalizat pentru fiecare cetățean. Horațiu Moldovan a explicat la Medika TV că, începând din vara acestui an, pacienții vor putea regăsi în acest portofel digital toate documentele esențiale care le vizează starea de sănătate.
Printre acestea se numără scrisorile medicale, biletele de trimitere, rețetele compensate și biletele de externare din unitățile spitalicești.
„Noua platformă informatică a Casei de Asigurări de Sănătate, noul PIAS, are un modul nou care se numeşte portalul eSănătateamea, sau portofelul digital de sănătate al pacientului.
Este spaţiul virtual al fiecărui pacient, este locul unde pacientul îşi regăseşte dosarul medical de sănătate, sau va regăsi din vara acestui an dosarul medical, va regăsi toate documentele medicale, scrisori medicale, bilete de trimitere, reţete, bilete de externare şi îşi va regăsi şi decontul aferent fiecărui serviciu medical”, a afirmat Moldovan.
Un element de noutate absolută este transparența financiară. Președintele CNAS a precizat că utilizatorii vor putea vizualiza deconturile aferente fiecărui serviciu medical de care au beneficiat. El a subliniat că raportările medicilor, exprimate de obicei în puncte, vor fi convertite automat în lei în cadrul platformei.
Astfel, orice asigurat va ști exact cât a costat o consultație la cardiologie sau ce sumă a decontat Casa de Asigurări pentru o perioadă de spitalizare.
„Ceea ce medicul raportează în puncte la sfârşit de lună, în acest portofel digital al pacientului, în portalul eSănătateaMea, se va cuantifica în bani, în lei, şi acolo pacientul va vedea. Am fost la o consultaţie la cardiologie şi consultaţia şi toate serviciile pe care le-am primit au costat atât.
Am fost internat în spital, iar Casa de Asigurări de Sănătate a decontat pentru mine atât”, a adăugat președintele CNAS.
Transparență totală în cheltuirea fondurilor publice
Dincolo de datele individuale ale pacienților, autoritățile pregătesc o transformare profundă a modului în care instituția comunică utilizarea bugetului public.
Horaţiu Moldovan a anunțat lansarea unei platforme online dedicate monitorizării indicatorilor de activitate ai furnizorilor de servicii medicale.
Această inițiativă va debuta cu spitalele publice și se va extinde treptat către toate segmentele sistemului sanitar. Șeful CNAS a menționat că obiectivul principal este ca publicul să înțeleagă exact cum sunt distribuiți banii către medicina de familie, ambulatoriul de specialitate sau programele naționale.
Platforma va oferi un grad ridicat de granularitate, permițând vizualizarea numărului de servicii decontate, asigurând astfel o transparență totală asupra fluxurilor financiare din sistemul de sănătate, a mai explicat Moldovan.
„Vom face o platformă online prin care vom expune toţi indicatorii de activitate şi începem cu spitalele publice din România, iar această platformă se va actualiza ulterior în lunile care urmează cu toate domeniile de asistenţă, astfel încât toată lumea să ştie exact pe ce cheltuieşte Casa de Asigurări de Sănătate banii, câţi bani pe fiecare domeniu de activitate.
Câţi bani cheltuieşte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe medicina de familie, pe ambulatoriul de specialitate, câte servicii au fost decontate şi mergem din acest punct de vedere cu un grad de granularitate cât mai mare, astfel încât să existe transparenţă totală”, a încheiat Horațiu Moldovan.
|Funcționalitate / Indicator
|Descriere Detaliată
|Termen Implementare
|Portofel Digital (eSănătateaMea)
|Acces la dosarul medical: rețete, bilete de trimitere, scrisori medicale și externări.
|Vara 2026
|Transparență Financiară
|Conversia serviciilor medicale din puncte în sume concrete (RON) vizibile pentru pacient.
|Vara 2026
|Monitorizarea Cheltuielilor
|Platformă online cu indicatori de activitate pentru spitale publice și ambulatorii.
|Implementare etapizată
|Granularitate Date
|Detalierea bugetelor pe domenii: medicină de familie, specialiști, servicii decontate.
|În curs de actualizare
Ce anunța șeful CNAS în octombrie 2025 despre viitorul sistem informatic modern, sigur și accesibil
Casa Națională de Asigurări de Sănătate îi asigura anul trecut pe pacienți și pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS rămâne funcțională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur și accesibil.
Noua platformă în curs de dezvoltare va avea o arhitectură informatică modernă și funcționalități superioare celor actuale, inclusiv conectivitatea și interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din sănătate.
Modernizarea și redimensionarea platformei informatice administrate de CNAS se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Timpul nu iartă, mai ales în tehnologie. Platforma PIAS a fost un proiect de pionierat în ceea ce privește informatizarea sănătății și asigurarea unui cadru unitar pentru gestionarea celor peste 18 milioane de beneficiari ai sistemului public de sănătate.
Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaș de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem și-a atins limitele și nu mai poate ține pasul cu nevoile și așteptările pacienților și furnizorilor de servicii medicale.
La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu vești bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos și accesibil, cât și în ceea ce privește digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câștigat pentru sănătate.
În paralel, menținem funcțională platforma actuală, pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale și a medicamentelor pentru pacienți”, a declarat Horațiu Moldovan.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.