Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pregătește transformări structurale majore în sistemul medical românesc, vizând atât o finanțare mai echitabilă pentru medicii specialiști, cât și o eficientizare a resurselor spitalicești.

Președintele instituției, Horațiu Moldovan, a oferit miercuri, 13 mai 2026, detalii esențiale despre direcția în care se îndreaptă politicile de sănătate, subliniind necesitatea de a alinia veniturile profesioniștilor din ambulatoriul de specialitate cu cele ale medicilor de familie și ale celor care activează în spitalele publice.

Horațiu Moldovan a anunțat că noul contract cadru, împreună cu normele de aplicare aferente, urmează să fie publicat în transparență decizională în cel mai scurt timp. Acesta a explicat că procesul de consultare cu asociațiile profesionale și cu Colegiul Medicilor din România s-a finalizat, toate propunerile agreate fiind deja integrate în proiectul legislativ.

Conform oficialului, autoritățile au depus eforturi considerabile pentru a-și respecta promisiunile anterioare, în special în ceea ce privește majorarea punctului pentru ambulatoriul de specialitate de la 5 lei la 6,50 lei.

„Noul contract cadru şi noile norme de aplicare a contractului cadru sperăm să putem să le punem în transparenţă decizională în cursul zilei de mâine sau de poimâine. Pe zona de ambulatoriu de specialitate şi medicină de familie discuţiile sunt închise. Tot ceea ce am agreat împreună cu asociaţiile profesionale, împreună cu Colegiul Medicilor din România, toate aceste propuneri se regăsesc în proiectul de contract cadru şi în proiectul normelor de aplicare, pentru că am ţinut foarte mult să ne ţinem cuvântul atunci când am spus că vom creşte punctul de la 5 lei la 6,50 lei pentru ambulatoriul de specialitate, am făcut lucrul acesta”, a afirmat Horațiu Moldovan, miercuri seară.

Mai mult, șeful CNAS a oferit o perspectivă pe termen lung, precizând că această valoare este programată să crească până la 8 lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Moldovan a menționat că există deja un cadru legal care susține această evoluție.

Acesta a subliniat că, în ciuda contextului economic dificil marcat de criză, factorii de decizie au înțeles că domeniul sănătății necesită o abordare ancorată în realitate, nu una care doar să urmeze curentele de moment.

Obiectivul final al acestei măsuri este ca medicii din ambulatoriu să beneficieze de un nivel de finanțare similar cu cel al medicilor de familie, eliminând astfel disparitățile salariale față de colegii lor din unitățile spitalicești de stat.

„Am spus că de la 1 ianuarie 2027 vom creşte la 8 lei şi avem deja o lege în sensul acesta. M-am luptat împreună cu colegii mei din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi împreună cu colegii mei din Ministerul Sănătăţii şi mulţumesc pe această cale Ministerului de Finanţe şi Guvernului că în perioadă de criză economică au înţeles că în domeniul sănătăţii nu poţi să te duci cu valul şi trebuie să ţii cont de realitate. Şi ceea ce dorim să facem în ambulatoriul de specialitate din această perspectivă a tarifării, să îi aducem pe colegii noştri din ambulatoriul de specialitate la acelaşi nivel al finanţării sau aproape de nivelul finanţării cu medicii de familie şi aproape de salariile medicilor din ambulatoriul de specialitate din spitalul public”, a completat șeful CNAS.

Președintele CNAS a recunoscut că sistemul nu a atins încă punctul optim de echilibru, însă a dat asigurări că se fac pași importanți în această direcție. El a estimat că momentul în care punctul va atinge pragul de 8 lei va reprezenta punctul de cotitură pentru o concurență reală și sănătoasă în sectorul medical.

Horațiu Moldovan a evidențiat faptul că majoritatea medicilor specialiști din ambulatoriu își desfășoară activitatea în mediul privat, de cele mai multe ori în cabinete de mici dimensiuni, motiv pentru care o finanțare corectă este vitală pentru supraviețuirea și calitatea actului medical în aceste unități.

„N-am ajuns încă acolo (la echilibru privind salarizarea – n.red.), dar tindem să facem lucrurile acestea şi de la 1 ianuarie 2027, când punctul ajunge la 8 lei, cred că vom ajunge în această situaţie să fie un echilibru şi o concurenţă reală pentru că marea majoritate a medicilor din ambulatoriul de specialitate îşi desfăşoară activitatea în regim privat, marea majoritate sunt cabinete mici”, a mai declarat Moldovan.

O altă componentă critică a reformei anunțate de Horațiu Moldovan vizează managementul infrastructurii spitalicești. Președintele CNAS a afirmat că instituția pe care o conduce analizează, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, o reducere semnificativă a numărului de paturi din spitale. Justificarea acestei măsuri rezidă în faptul că, în prezent, aproximativ jumătate din paturile de spital sunt neocupate.

Moldovan a explicat că se dorește o corecție administrativă a acestei situații, subliniind că măsura nu va avea un impact negativ asupra pacienților.

Conform declarațiilor sale, nu este vorba despre eliminarea fizică a paturilor în timp ce pacienții au nevoie de ele, ci despre o reajustare a traiectoriei de finanțare.

„Am avut un număr enorm de spitale, s-a redus în urmă cu mai mulţi ani. Astăzi, în zilele acestea, suntem în această procedură de analiză împreună cu Ministerul Sănătăţii de a reduce suplimentar numărul de paturi pentru că jumătate din paturile de spital astăzi stau goale. (…) Deci nu scoatem paturile afară din spital împreună cu pacienţii, ci din punct de vedere administrativ, paturile acelea goale, care ne duc pe o traiectorie de finanţare greşită, încercăm să le corectăm şi să facem lumină din perspectiva finanţării”, a mai spus Horațiu Moldovan.

Această inițiativă se aliniază cu Planul național de paturi pentru perioada 2026-2028, aprobat de Guvern la finalul lunii aprilie, care prevede reducerea etapizată a aproximativ 14.000 de paturi finanțate de stat. Prin această „curățenie” administrativă, autoritățile speră să redirecționeze fondurile economisite către zonele performante ale sistemului medical, asigurând astfel o transparență sporită și o utilizare judicioasă a banului public în beneficiul asiguraților.