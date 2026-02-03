Avocatul Poporului, Renate Weber, a depus o contestație la Curtea Constituțională împotriva ordonanței de urgență prin care Guvernul a decis să nu mai plătească prima zi de concediu medical, susținând că aceasta restrânge ilegal drepturi fundamentale ale cetățenilor.

Ea a explicat că măsura afectează în mod direct persoanele cele mai vulnerabile, cum ar fi bolnavii de cancer, pacienții cu afecțiuni cronice sau victimele accidentelor, și că statul îi tratează pe toți contribuabilii ca pe niște potențiali fraudatori.

Renate Weber a arătat că există mai multe motive de neconstituționalitate în cazul acestei ordonanțe. În primul rând, a subliniat ea, dreptul la asigurări sociale de sănătate presupune obligații reciproce între stat și asigurat.

Statul are obligația de a acoperi riscul financiar asociat unei boli, iar prin neplata primei zile de concediu medical, esența acestui drept este afectată. Avocatul Poporului a precizat pentru Antena 3 că această măsură contravine și dreptului la ocrotirea sănătății, garantat de Constituție, deoarece statul nu mai își îndeplinește obligația de a asigura protecția efectivă a cetățenilor.

„Sunt mai multe motive de neconstituționalitate pe care noi le-am invocat. O să mă refer doar la câteva dintre ele. În primul rând, e vorba de dreptul la asigurări sociale de sănătate, pentru că există decizii ale Curții Constituționale care spun foarte clar că, din momentul în care noi plătim asigurările de sănătate prin lege, lucrul acesta duce la drepturi și obligații reciproce, atât din partea asiguratului, cât și din partea statului. Iar din partea statului, esențială este exact această chestiune a asigurării plății riscului, în situația în care intervine o boală și statul trebuie să plătească acea sumă de bani pe care tu, ca asigurat, ai dat-o pentru că ți-ai achitat obligația de a contribui la fondul național unic de sănătate. Ori, în situația în care această primă zi de concediu medical nu se mai plătește, practic însăși esența dreptului este atinsă. Pe de altă parte, există în Constituție un drept pe care noi, ca persoane, îl avem la ocrotirea sănătății. Asta înseamnă o obligație pozitivă din partea statului de a întreprinde toate măsurile pentru ca acest drept al nostru, care este garantat, să devină efectiv în practică. Din nou, neplătind această primă zi, statul practic eșuează, nu-și mai îndeplinește această obligație pe care o are prin Constituție”, a declarat Avocatul Poporului.

Pe de altă parte, Renate Weber a amintit că deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului stabilesc că indemnizația pentru incapacitatea de muncă face parte din drepturile patrimoniale ale persoanei, afectând astfel și dreptul de proprietate al asiguratului.

Ea a criticat și modalitatea prin care a fost adoptată măsura, prin ordonanță de urgență, și a reamintit deciziile CCR din perioada pandemiei, care au stabilit că drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi restrânse prin astfel de acte normative, ci doar prin lege votată de Parlament.

Renate Weber a explicat că măsura intrată în vigoare la 1 februarie va afecta în mod special pacienții cu boli grave sau cronice. Bolnavii oncologici au nevoie frecvent de o zi întreagă pentru tratamente, la fel ca pacienții cu diabet sau cu boli cronice rare, care necesită tratamente specializate greu accesibile.

De asemenea, a atras atenția asupra situației persoanelor care suferă accidente sau au nevoie de intervenții chirurgicale: prima zi a concediului medical, care coincide adesea cu ziua intervenției, nu va fi plătită, ceea ce este dificil de justificat din punct de vedere social și medical.

Avocatul Poporului a mai precizat că temerile legate de fraudele din sistemul concediilor medicale nu justifică suspendarea plății primei zile pentru toți asigurații.

Ea a explicat că, deși fraude există, soluția nu este de a penaliza toți cetățenii, ci de a interveni punctual, prin controale și alte mijloace, pentru a combate abuzurile fără a afecta drepturile legitime ale celor care respectă legea.

„Din analiza pe care am făcut-o, am constatat că exact persoanele cele mai vulnerabile sunt cele care vor fi cele mai afectate de această măsură care a intrat în vigoare abia pe 1 februarie, de aceea am trimis sesizarea către CCR abia astăzi și nu înainte. E vorba despre bolnavii oncologici. Bolnavii de cancer au nevoie, de multe ori, exact de o zi în care trebuie să meargă și să-și facă tratamentul. Bolnavii de diabet, la fel, au nevoie de o zi la un anumit interval. Sunt bolnavii cu boli cronice rare, care poate nu sunt foarte numeroși, dar au nevoie de aceste tratamente specializate, pe care și așa cu greu le putem pune la dispoziție. În plus, haideți să ne gândim: eu nu înțeleg rațiunea acestei măsuri. Gândiți-vă, vă rog frumos, la oamenii care au de făcut o intervenție. Exact ziua în care este făcută intervenția chirurgicală, operația propriu-zisă, nu este considerată parte a unui concediu medical plătit și este de neînțeles pentru mine de ce. Sau victimele accidentelor, accidente de muncă, accidente de circulație. Deci aceste persoane, în prima zi în care li se întâmplă această nenorocire, nu pot beneficia de un concediu medical plătit”, a adăugat Renate Weber.

Renate Weber a criticat abordarea generalizată a Guvernului, afirmând că aceasta presupune că toți contribuabilii sunt tratați ca potențiali infractori, ceea ce este inacceptabil și creează situații absurde.

Un cetățean cinstit în concediu medical nu primește plata pentru prima zi, în timp ce o persoană care fraudează va beneficia în continuare de zilele următoare.

Avocatul Poporului a concluzionat că măsura, pe lângă faptul că încalcă Constituția, riscă să lase fără protecție exact categoriile de populație care au cea mai mare nevoie de sprijin din partea statului și că singura cale de a corecta situația este intervenția CCR.