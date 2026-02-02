Raluca Turcan, deputat PNL, și senatorul Daniel Fenechiu au înregistrat la Parlament un proiect de modificare a Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Parlamentarii au precizat că propunerile nu vor afecta independența judecătorilor sau statutul lor de inamovibilitate pe durata mandatului.

Potrivit Ralucăi Turcan, Curtea Constituțională a pierdut în ultimii ani încrederea publicului, fiind afectată de lipsa de transparență, întârzieri nejustificate, absențe repetate și boicotarea deciziilor importante. Proiectul depus urmărește stabilirea unor reguli clare pentru conduita și responsabilitatea judecătorilor în cadrul ședințelor Plenului.

”Aşa cum am promis, am depus, împreună cu colegul meu, senatorul Daniel Fenechiu, proiectul pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale. Proiectul poate fi completat prin dezbaterea parlamentară. Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curţii Constituţionale”, a scris Turcan, luni, pe Facebook.

Printre prevederile principale se numără:

obligativitatea participării la toate ședințele Plenului

sancțiuni financiare de 10% din indemnizația brută pentru absențele nemotivate (exceptând cazurile medicale sau de forță majoră)

și posibilitatea revocării judecătorilor aflați în incompatibilitate sau care lipsesc nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv ori nu își pot exercita atribuțiile mai mult de 90 de zile

Raluca Turcan a subliniat că legea nu restricționează autonomia judecătorilor în luarea deciziilor, ci urmărește doar introducerea unor standarde minime de comportament, esențiale pentru consolidarea încrederii cetățenilor în instituție.

”Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor Curţii Constituţionale în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia. Legea face un singur lucru: introduce standarde minime de conduită şi responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituţii. Este important pentru încrederea românilor în instituţii ca strategia boicotului politic şi a tergiversării judecăţii să nu îşi mai găsească sălaş în Curtea Constituţională a României”, a transmis Raluca Turcan.

Proiectul va fi dezbătut în Parlament, unde poate fi completat pe parcursul procesului legislativ, marcând un prim pas spre îmbunătățirea transparenței și credibilității uneia dintre cele mai importante instituții ale statului.