România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, mai mic cu 0,7 puncte procentuale față de estimările inițiale. Potrivit Ralucăi Turcan, această evoluție confirmă eficiența deciziilor luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Este o veste foarte bună, dar și un semnal clar că deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte, eficiente și responsabile.”

Deputata PNL atrage însă atenția că efectele reducerii deficitului bugetar nu sunt resimțite încă de populație. Creșterea constantă a prețurilor a erodat veniturile, iar presiunea socială este în continuare ridicată.

„Deocamdată, reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare. Mai mult decât atât, creșterea constantă a prețurilor a erodat veniturile oamenilor, iar presiunea socială este tot mai mare și nu o ignoră nimeni.”

Cu toate acestea, Raluca Turcan subliniază că menținerea deficitului sub control reprezintă o garanție importantă pentru anul următor.

„Un deficit bugetar ținut sub control reprezintă garanția că în anul 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite.”

În opinia deputatei PNL, corecția bugetară trebuie urmată de politici care să stimuleze economia și munca. Printre măsurile pe care le consideră necesare se numără eliminarea supraimpozitării contractelor part-time.

„Una dintre măsurile viitoare trebuie să fie eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, o aberație fiscală, care nu a adus decât dureri de cap mediului privat și a descurajat pe cei care și-ar fi dorit să încheie un astfel de contract de muncă.”

O altă modificare importantă vizează contribuția la sănătate. Raluca Turcan susține majorarea la 12 salarii minime brute a plafonului pentru plata CASS, în cazul persoanelor care deja contribuie printr-un contract de muncă.

„Nu este nici corect și nici stimulativ pentru oamenii care susțin economia pentru ca, după ce plătești CASS ca angajat, să fii obligat să plătești din nou contribuții de sănătate dacă ai obținut venituri din închirierea unui apartament, din dobânzi, dividende, drepturi de autor sau ca PFA.”

Aceasta subliniază că actualul plafon anual, de 24.300 de lei, echivalentul a șase salarii minime brute, descurajează inițiativa economică.

„Cred cu putere că actualul plafon de 24.300 lei pe an, echivalentul a 6 salarii minime brute frânează inițiativa și creșterea economică. Trebuie să-i sprijinim pe oameni să obțină venituri mai mari, nu să-i descurajăm!”

Raluca Turcan mai afirmă că măsurile de corectare a finanțelor publice au fost cele mai dificile și mai puțin populare, dar necesare.

„Măsurile de însănătoșire a finanțelor publice a fost partea cea mai grea și mai nepopulară. Personal, cred că este nedrept că se tot arată cu degetul către cei care corectează derapajul bugetar și am uitat să spunem cine sunt cei vinovați pentru această situație.”

În final, deputata PNL susține că România trebuie să privească spre viitor și să adopte politici economice liberale, orientate către cei care muncesc și investesc.