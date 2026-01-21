Parlamentul European a luat o decizie importantă privind acordul comercial recent semnat între Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia. Europarlamentarii au votat pentru solicitarea unui aviz juridic din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), iar rezultatul votului a fost strâns: 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri. În timp ce deputații PSD au susținut această trimitere, reprezentanții PNL și USR s-au opus.

O altă rezoluție, care propunea tot o evaluare juridică, nu a trecut, obținând doar 225 de voturi pentru, față de 402 împotrivă și 13 abțineri. Aceasta marchează începutul unei analize juridice detaliate asupra temeiului acordului și a Acordului comercial interimar.

Curtea de Justiție a UE va analiza în detaliu documentele, după care Parlamentul European va continua examinarea lor, urmând să decidă ulterior dacă aprobă sau respinge acordul. Acordul, negociat timp de peste 25 de ani, vizează crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global și a fost semnat recent în Paraguay, cu participarea liderilor Mercosur și a oficialilor UE, inclusiv Ursula von der Leyen și António Costa. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a fost reprezentat de ministrul de externe.

Documentul prevede eliminarea treptată a taxelor vamale pentru circa 90% din bunurile schimbate între cele două blocuri, deschizând piețele pentru companiile europene, în special în sectorul industrial și automotive. În agricultură, se stabilesc cote de import pentru carne, zahăr, orez și alte produse, ceea ce a generat proteste ale fermierilor europeni, care se tem pentru competitivitatea și securitatea alimentară a pieței interne.

Acordul include și accesul firmelor europene la achizițiile publice din Mercosur, cu impact în domenii precum infrastructura, energia și apa, precum și angajamente privind dezvoltarea durabilă și protecția mediului, inclusiv respectarea Acordului de la Paris.

Acordul se împarte în două părți: Acordul comercial interimar (ITA), care poate intra în vigoare după aprobarea de către Consiliul UE și Parlamentul European, și Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA), care include aspecte de investiții și cooperare politică și va necesita ratificarea parlamentelor naționale.

Protestele fermierilor continuă și sunt programate pentru marți la Parlamentul European din Strasbourg, cu participarea estimată a mii de fermieri și sute de tractoare. Miercuri, parlamentarii urmează să dea un vot decisiv care ar putea contesta acordul prin trimiterea sa la CJUE.