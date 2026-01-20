Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți seară un mesaj critic către funcționarii și decidenții de la Bruxelles în legătură cu acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur.

Șeful de la Agricultură a subliniat necesitatea unor condiții clare pentru protejarea securității alimentare și a sănătății consumatorilor.

Oficialul român a arătat că politicile agricole nu pot fi stabilite exclusiv din birouri, fără a ține cont de realitățile din teren și de impactul asupra fermierilor.

Florin Barbu a explicat că România are cel mai mare număr de fermieri din Uniunea Europeană și aproximativ două milioane de persoane care trăiesc direct din agricultură, motiv pentru care orice acord comercial major trebuie analizat atent.

În acest context, ministrul a precizat că, încă din 15 iulie, a solicitat, împreună cu omologul său din Franța, garanții considerate de bun-simț pentru a proteja atât fermierii români, cât și pe cei europeni, în fața unei competiții pe care o consideră potențial neloială.

Este esențial ca Uniunea Europeană să impună condiții ferme pentru a asigura securitatea alimentară și protecția sănătății publice, punctează Florin Barbu.

El a atras atenția că, în prezent, în țările din Mercosur sunt utilizate substanțe pesticide din categorii interzise în UE, ceea ce creează un dezechilibru major între standardele aplicate fermierilor europeni și cele ale producătorilor din afara spațiului comunitar.

„Pentru funcţionarii şi pentru decidenţii de la Bruxelles vreau să le transmit un lucru: mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii. Trebuie să avem condiţii clare de a proteja pe de o parte securitatea alimentară a Uniunii Europene şi a României, iar pe de altă parte, lucrul cel mai important, vorbim de securitatea în sănătate. Pentru că în momentul de faţă, la nivelul ţărilor din Mercosur, se utilizează substanţe pesticide din categoria 1 şi 2, care sunt interzise la nivelul Uniunii Europene”, spune Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai arătat că nu se opune, în principiu, acordului UE–Mercosur și că susține ideea de comerț liber, pe care o consideră un potențial motor de creștere economică.

Totuși, Barbu a avertizat că un comerț fără date clare, fără mecanisme de control și fără respectarea standardelor de calitate impuse în Uniunea Europeană riscă să se transforme într-o formă de dumping mascat, cu efecte negative asupra producătorilor locali.

„Să ştiţi că nu am fost împotriva Mercosur. Eu sunt de acord cu comerţul liber, pentru că poate stimula creştere economică. Dar un comerţ liber, fără date, fără control, fără standarde de calitate pe care Uniunea Europeană îl impune fermierilor români poate fi un dumping mascat”, a completat Barbu.

N-au fost singurele comentarii din aceste zile pe tema acordului UE-Mercosur. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că acordul de liber schimb cu țările sud-americane nu a fost discutat niciodată în cadrul coaliției de guvernare.

El a susținut că, deși documentul este prezentat public drept unul benefic, nu a existat o explicație coerentă privind conținutul și implicațiile sale, apreciind această situație drept o lipsă de respect atât față de partidele care asigură majoritatea parlamentară, cât și față de cetățeni.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat faptul că acordul Mercosur nu a fost dezbătut în coaliție și a subliniat că nu este acceptabil ca decizii care angajează România pe termen de zeci de ani să fie luate fără o explicație clară adresată populației, astfel încât românii să înțeleagă la ce se angajează statul pe termen lung.