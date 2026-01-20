Calendarul pentru lansarea proiectelor de finanțare europeană pentru fermieri se va schimba puțin, a spus Adrian Chesnoiu, șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). El a explicat, la „agrostrategia”, că anul acesta vor fi lansate toate sesiunile de finanțare care nu au fost încă deschise din Planul Național Strategic (PNS).

Pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii a fost publicat încă de anul trecut un calendar estimativ cu datele de depunere a cererilor de finanțare pentru Pilonul II din Planul Strategic PAC 2023-2027. Directorul AFIR a spus că acest calendar va fi actualizat.

Șeful AFIR, Adrian Chesnoiu, a anunțat că la începutul acestui an a fost lansată DR 16 „Investiții în sectorul legume și cartofi”, atât pentru producție, cât și pentru depozitare. El a precizat că lansarea a avut loc pe 19 ianuarie pentru a le da fermierilor posibilitatea să înceapă aceste investiții, iar alocarea totală este de aproximativ 160 de milioane de euro.

Chesnoiu a menționat că Ministerul Agriculturii publicase inițial un calendar cu toate măsurile ce urmau să fie lansate, dar acesta a fost modificat recent, iar ministerul va anunța detaliile pentru alte măsuri urmărite de beneficiari, în special DR 12, DR 14, cele pentru tinerii fermieri și pentru exploatațiile mici.

El a spus că își dorește ca în 2026 să fie finalizate toate lansările, menționând că mai există o componentă importantă, DR 31, care înlocuiește submăsura 17.1 privind sprijinul pentru asigurările agricole și care încă nu a fost lansată sau pusă în dezbatere. Chesnoiu a adăugat că a cerut colegilor să accelereze lucrurile, deoarece această măsură va fi foarte așteptată.

Șeful AFIR a explicat că anul 2026 trebuie să fie cel în care se finalizează lansările pentru a se putea concentra pe implementarea programelor și contractelor aflate în derulare, evitând situația din 2025, când programul aproape s-a încheiat și autoritatea se grăbea să facă plățile.

„A fost lansată ieri (19 ianuarie – n.r.) din dorinţa de a da posibilitatea fermierilor să înceapă aceste investiţii. Alocarea totală este undeva de aproximativ 160 de milioane de euro. Ministerul Agriculturii a publicat un calendar cu toate măsurile care urmau a fi lansate. Numai că am aflat la începutul acestei săptămâni că se mai modifică acel calendar şi vor anunţa ei ce modificări mai fac la alte măsuri, care sunt urmărite de către beneficiari, mai ales DR 12, DR 14, cele pentru tinerii fermieri sau exploataţiile mici. Dorinţa mea este ca în acest an 2026 să finalizăm cam toate lansările, pentru că mai avem o componentă extrem de importantă care încă nu a fost lansată şi nici măcar nu a intrat în dezbatere. Am solicitat colegilor din autoritatea de management să progresăm puţin cu ea pentru că va fi o măsură din nou extrem de aşteptată.: DR 31 care înlocuieşte submăsura 17.1, sprijinul pentru asigurările agricole. 2026 vreau să fie anul în care finalizăm lansările ca să putem să ne ocupăm de implementarea programelor şi a contractelor aflate în derulare, să nu mai fim în situaţia în care ne-am găsit în anul 2025, cu 12 luni înainte de finalizarea programului să dăm din colț în colț că dezangajăm”, a zis Chesnoiu.

Există un calendar estimativ pentru sesiunile de proiecte la AFIR: