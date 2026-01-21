Ilie Bolojan s-a întâlnit cu guvernatorul BNR pentru a discuta bugetul pe 2026
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri dimineață o întâlnire la Banca Națională a României cu guvernatorul Mugur Isărescu pentru a discuta bugetul de stat pe 2026, într-un context marcat de controverse legate de reducerile de cheltuieli propuse de Executiv. Șeful Guvernului a solicitat instituțiilor statului să reducă cheltuielile cu aproximativ 10%, măsură care a stârnit nemulțumiri în rândul liderilor politici și al primarilor, preocupați de impactul asupra investițiilor locale.
Decizia privind bugetul ar urma să fie trimisă în Parlament după jumătatea lunii februarie, unde va fi dezbătută în comisiile de specialitate și apoi în plen. Rămâne incert dacă proiectul va fi adoptat cu amendamente sau în forma inițială.
Ilie Bolojan a fost criticat de către liderii liberali
Presiunea asupra premierului se resimte și în propriul partid. În cadrul ședinței PNL de la Vila Lac, Bolojan a fost criticat de lideri liberali pentru măsurile considerate dure, inclusiv pentru reducerea unor drepturi pentru persoanele cu dizabilități și bolnavii de cancer. Discuțiile au arătat tensiunea dintre necesitatea ajustării bugetare și riscul de nemulțumire publică.
Premierul a subliniat că intenția sa este de a fi „omul rău din coaliție” pentru a asigura resursele necesare la buget și a justificat deciziile prin dorința de a aplica reguli corecte tuturor cetățenilor, fără excepții. Criticile au venit însă din partea mai multor parlamentari și membri PNL, care au avertizat că unele măsuri afectează clasa de mijloc, agricultorii și categoriile vulnerabile.
Fragmente din discuțiile care au avut loc la Vila Lac
RAREŞ BOGDAN: Domnule preşedinte, de o jumătate de oră vorbim despre tăieri şi ajutoare sociale. Noi nu vorbim de clasa de mijloc pe care dumnevoastră astăzi o distrugeţi.
ILIE BOLOJAN: O să venim cu un plan de relansare economică.
RAREŞ BOGDAN: Care plan?
ILIE BOLOJAN: O să vedeţi.
ALINA GORGHIU: Sunt măsurile de relansare ale PNL sau ale PSD?
ILIE BOLOJAN: Sunt 5-6 ale PSD şi mai multe ale PNL.
RAREŞ BOGDAN: Dacă nu le ştim, nu ştim ce să comunicăm şi cu siguranţă nu vom putea să gestionăm lucrurile public aşa cum trebuie.
NICOLETA PAULIUC: Nu este o măsură umană, nu putem să luăm bani de la oameni cu handicap şi să luăm o zi de concediu de la bolnavii de cancer. Sunt femei care au cancer la sân şi merg o dată pe lună să se trateze. Cele mai multe nu spun ca să nu fie discriminate sau izolate şi anunţă că îşi iau o zi de concediu pe lună. Nu mai primesc bani pe jumătate de lună la final de an.
ILIE BOLOJAN: Noi luăm măsuri corecte pentru toată lumea. Eu sunt un om corect, nu facem excepţii pentru nimeni. Prefer să fiu omul rău din sală, omul rău din coaliţie, ca să avem bani la buget.
NICOLETA PAULIUC: Dacă sunteţi corect cu toată lumea, de ce sunt scutite maşinile istorice?
ILIE BOLOJAN: Bine, doamna Pauliuc.
ALEXANDRU POPA: Ne înjură lumea. Eu, fiind agricultor, ştiu ce se întâmplă şi ne înjură peste tot. Să ştiţi că ce faceţi cu fermierii nu este corect. Fermierii vin după 3-4 ani de secetă şi să le cereţi certificate fiscale pe zero la depunerea declaraţiei APIA e o prostie, pentru că în lunile iulie-august încasează prima dată banii din recoltă.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.