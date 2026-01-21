Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri dimineață o întâlnire la Banca Națională a României cu guvernatorul Mugur Isărescu pentru a discuta bugetul de stat pe 2026, într-un context marcat de controverse legate de reducerile de cheltuieli propuse de Executiv. Șeful Guvernului a solicitat instituțiilor statului să reducă cheltuielile cu aproximativ 10%, măsură care a stârnit nemulțumiri în rândul liderilor politici și al primarilor, preocupați de impactul asupra investițiilor locale.

Decizia privind bugetul ar urma să fie trimisă în Parlament după jumătatea lunii februarie, unde va fi dezbătută în comisiile de specialitate și apoi în plen. Rămâne incert dacă proiectul va fi adoptat cu amendamente sau în forma inițială.

Presiunea asupra premierului se resimte și în propriul partid. În cadrul ședinței PNL de la Vila Lac, Bolojan a fost criticat de lideri liberali pentru măsurile considerate dure, inclusiv pentru reducerea unor drepturi pentru persoanele cu dizabilități și bolnavii de cancer. Discuțiile au arătat tensiunea dintre necesitatea ajustării bugetare și riscul de nemulțumire publică.

Premierul a subliniat că intenția sa este de a fi „omul rău din coaliție” pentru a asigura resursele necesare la buget și a justificat deciziile prin dorința de a aplica reguli corecte tuturor cetățenilor, fără excepții. Criticile au venit însă din partea mai multor parlamentari și membri PNL, care au avertizat că unele măsuri afectează clasa de mijloc, agricultorii și categoriile vulnerabile.

Fragmente din discuțiile care au avut loc la Vila Lac