În timp ce elitele globale se înghesuie la Davos să discute despre viitorul planetei, inteligența artificială și sustenabilitate, președintele României, Nicușor Dan, a ales o strategie mult mai sustenabilă pentru liniștea sa: statul „teleleu” acasă.

În cadrul podcastului „Contrapunct” publicat marți, 20 ianuarie, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Mirel Curea vor analiza de ce Bucureștiul nu are nevoie de Davos. Vom afla, astăzi, dacă absența lui Nicușor Dan este un gest de rebeliune împotriva globalismului sau pur și simplu o prelungire a stării de contemplație metafizică în care pare că a intrat încă de la depunerea jurământului.

Andronic și Curea vor aborda și problema Groenlandei. Curea va explica dacă interesul României pentru Groenlanda are legătură cu sistemul de termoficare din București — poate că un import masiv de aisberguri ar fi singura soluție rămasă pentru a răci spiritele bucureștenilor care fac dușuri reci de trei ani.

Dincolo de ironie, discuția celor doi va atinge și noile schimbări fiscale. Andronic va pune sub lupă aceste măsuri care „bagă spaima” în antreprenori și angajați deopotrivă. Este o reformă fiscală sau pur și simplu un jaf cu „mănuși albe”? „Dacă statul român ar fi la fel de eficient în servicii pe cât este în colectare, am fi toți în Groenlanda, la pensie!”, ar putea fi concluzia amară a acestei discuții.

Dan Andronic și Mirel Curea au comentat absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, transformând subiectul într-un pretext pentru o analiză amplă și acidă a scenei politice interne și internaționale.

Cei doi au remarcat, cu ironie, că în timp ce liderii lumii discută la Davos despre inteligență artificială, viitorul economiei globale și sustenabilitate, președintele României a preferat să rămână acasă, într-o formă de retragere pe care au descris-o drept o stare de pasivitate prelungită. În opinia lor, lipsa României de la un asemenea eveniment major nu poate fi explicată prin strategii sofisticate, ci mai degrabă prin incapacitatea conducerii de a formula mesaje coerente și relevante pe scena internațională.

Mirel Curea: – Domnii gravi! Este foarte, foarte, foarte grav ceea ce s-a întâmplat. Noi ne amuzăm că suntem români și foarte bine că ne amuzăm că altceva nici nu ne-a mai rămas. Dom’le, eu cred că țara asta a încăput pe mâna unor oameni cu grave probleme. Și l-am în vedere atât pe Nicușor Dan și pe ăștia de care se înconjoară, cât și pe premierul (Ilie) Bolojan. Doamne, sunt niște oameni care sunt lipsiți de reacții omenești, de reacții firești, de niște reacții respectoase, compatibile cu situația actuală. Bun. Un prieten comun al nostru îmi spunea – și am râs, după aceea am mai reflectat pe acasă așa – „Bă, Mirele, nu fii foarte îngrijorat că, în momente dintre astea, când se reîmpart sferele de influență la nivel planetar, bă, mai bine e ca o țară mai mică așa ca România să fie condusă de tâmp***. Și să vedem ce iese până la urmă, iar noi în timpul ăsta să stăm cu minți așa.” Am râs, după aia m-am gândit: „Bă, s-ar putea să aibă dreptate pentru că lucrurile au încăput pe mâna unor dubioși într-un mod foarte brusc, ci foarte bine gândit.” (Cristian Popescu) Piedone a fost scos din pușcărie cu un an înainte de alegere pentru primăria Capitalei. Dan Andronic: – Da, da, tu acum intri pe teoria complotului. Mirel Curea: – (Cristian Popescu Piedone) a participat la alegerile pentru primăria Capitalei, i-a luat din voturile lui Firea la alegerile pentru primăria Capitalei, l-a scos pe Nicușor Dan primarul Capitalei. După aia a urmat toată dubioșenia aia cu TikTok. Au apărut unii, (Călin) Georgescu, (George) Simeon. A apărut (Călin) Georgescu, lumea s-a înspăimântat că vine unul care spune că în câțiva ani o să urmeze să comunicăm telepatic. Și au zis: „Bă, mai bine Nicușor Dan decât ăsta.” Lucrurile au fost împinse într-o anume direcție foarte bruscă, repet. Dan Andronic: – Bun, am înțeles. Eu nu cred în extratereștrii. Cine sunt aia care împing lucrurile în așa fel încât România să ajungă să fie condusă de tâmpiți? Mirel Curea: – Dom’le, sunt cei de care depindem și cei de care ascultă statul paralel. Statul paralel care e decorat. Liderii statului paralel care sunt decorați de americani. Primesc onoruri, sunt decorați de francezi, sunt în grațiile lor, sunt sprijiniți. Mai mult decât atât, li se trimit consilieri care să răspundă pe cine și când și cum să aresteze. Nu e teoria conspirației că am mai discutat subiectul ăsta cu tine. Teoria conspirației este a conspirației până când se dovedește a fi reală. Totul e teoria conspirației, totul poate fi aruncat în derizoriu, punându-se sub semnul teoriei conspirației, până când se dovedește a fi o realitate. Acum, sigur că da, și lucrurile astea, noi, cei care sesizăm, dar nu avem niște probe, doamne, onest, este să le prezentăm sub semnul ipotezei. Dan Andronic: – Întrebarea mea este următoare: „De ce să dai o explicație tâmpită?” Poți să spui: „Dom’le, președintele n-a venit pentru că e răcit.” Mirel Curea: Dă-mi voie să citesc din tine: „Pentru că proștii spun prostii.” Ce altă explicație vrei? Este foarte grav pentru că, domne, propensiunea, capacitatea de a spune tâmpenii, mie mi-arată o capacitate de a face tâmpenii.

Discuția a alunecat rapid spre teme mai largi. Mirel Curea a susținut că România se află într-un moment extrem de grav, guvernată de oameni lipsiți de reacții firești și de respect față de gravitatea funcțiilor pe care le ocupă. El a inclus în această critică atât președintele, cât și actualul premier, apreciind că deciziile și comportamentul acestora indică o ruptură periculoasă de realitatea socială. Curea a vorbit despre un context mai amplu, în care puterea ar fi ajuns, într-un mod bine calculat, în mâinile unor personaje discutabile, amintind episoade politice recente și efectele lor în lanț asupra alegerilor și opiniei publice.

Dan Andronic a temperat discursul, arătând că explicațiile conspiraționiste riscă să înlocuiască analiza rațională. El a subliniat că absența unui lider de la un eveniment internațional poate avea și explicații banale, dar a admis, în același timp, că imaginea generală a României este una confuză și lipsită de direcție. Curea a replicat că problema nu este o singură decizie, ci tendința constantă de a formula explicații și de a lua hotărâri pe care le consideră periculoase, mai ales în domenii sensibile precum politica fiscală sau protecția socială.

Cei doi au discutat și despre noile măsuri fiscale, despre care Andronic a spus că provoacă teamă atât în rândul antreprenorilor, cât și al angajaților. În viziunea lor, statul dovedește o eficiență remarcabilă în a colecta bani, dar una aproape inexistentă în a oferi servicii publice pe măsură, concluzia fiind că povara este transferată constant către cetățeni vulnerabili.

Mirel Curea: – Trebuie, să dea Dumnezeu, ca România asta să fie ferită de Dumnezeu de situația în care ăștia trebuie să ia niște decizii vitale. Bun, ei au luat niște decizii vitale că atunci când tai bani de la copii, de la bolnavi, de la handicapat, de la toată lumea, ei iau niște decizii vitale pentru unii oameni, că oamenii ăia vor muri mai repede, li se vor scurta zilele. Sigur, nu le trage nimeni un glonț în cap, dar faptul că un om nu-și mai poate cumpăra niște medicamente, nu se mai poate trata, nu mai poate să aibă grijă de el, înseamnă scurtarea zilelor, sunt niște decizii grave. Eu mă gândesc la niște decizii și mai grave, adică să angajeze țara într-un demers sinucigași. Dan Andronic: – Care? Adică ce, război? La ce te gândești? Mirel Curea: – Da, da, da. Dan Andronic: – Păi, pe cine se atacă? Bulgari, pe cine se atacă? Noi de obicei ne batem între noi. Mirel Curea: – Ne batem între noi, suntem ocupați. Foarte grav. E foarte grav.

Un alt subiect atins a fost contextul internațional, pornind de la o declarație recentă a lui Donald Trump, citată de Reuters, privind rolul SUA în NATO și importanța Groenlandei. Andronic a explicat că această declarație a fost relevantă nu prin conținutul ei strict, ci prin faptul că Trump urmează să participe la Davos și să discute cu lideri pe care i-a descris drept lipsiți de agendă și viziune. În opinia sa, lumea traversează fie o degradare generală a inteligenței politice, fie o „furtună perfectă” a incompetenței.

Mirel Curea a completat această idee afirmând că scena globală duce lipsă de lideri de anvergură, comparabili cu figuri istorice precum De Gaulle, Churchill sau Margaret Thatcher. El a susținut că funcțiile de vârf ar trebui să formeze și să responsabilizeze, însă, în realitate, mulți lideri se înconjoară de oameni mediocri, pentru a nu fi eclipsați. În acest context, a criticat moștenirile lăsate de foștii președinți ai României și a remarcat că oamenii cu adevărat valoroși evită politica, descurajați de riscuri și de degradarea morală a sistemului.